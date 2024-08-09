加拿大與澳洲防長會面 關注南海爭議冀加強兩國軍事國防合作
撰文：聯合早報
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加拿大和澳洲對中國在南海爭議海域的主張表示警惕，並宣布兩國將加強軍事和國防工業合作。
路透社8月8日報道，加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）說，印太地區的安全正面對「許多重大而且困難的」挑戰，並指責北京試圖重塑國際體系以推進自身的利益。
布萊爾8日在溫哥華與澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）會談後告訴媒體，加拿大和澳洲需要更緊密合作，以維護印太地區的秩序。
他說：「我們雙方已同意，通過加強兩國武裝部隊的互操作能力和深化行動合作來開展更緊密的合作。」
兩人均對北京在南海的過度海洋主張，以及北京在台灣周圍的軍事活動感到擔憂。菲律賓武裝部隊與加拿大、美國和澳洲武裝部隊本週在南海舉行聯合海上演習。
馬爾斯在談到他與布萊爾的會談時說：「我們的合作以威懾為基礎。為避免衝突，我們一定要互相合作。」
馬爾斯訪問溫哥華前到美國出席年度澳美部長級磋商會議（AUSMIN），澳美部長會後宣布，將從2025年起聯合製造制導武器，以增加對印太盟友的武器供應，美國也將擴大在澳洲的軍事存在。
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