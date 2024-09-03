福士汽車擬首度關閉德國廠房　進一步削減開支

綜合歐美媒體報道，福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）正考慮首次關閉其在德國的廠房，此舉代表這家歐洲頂級汽車品牌正面臨嚴峻的經營環境和不斷上漲的成本。



《衛報》9月2日報道，福士正考慮關閉其在德國至少兩間廠房，一間生產汽車，另一間生產汽車零件，以節省數以十億歐元。

彭博社同日報道，這些潛在措施針對的是福士主要的乘用車品牌，具體措施還包括試圖終止公司與工會達成的、確保到2029年員工就業穩定的協議。

如果關閉工廠，將是福士汽車成立87年以來，首次在德國關廠，也將導致其與勢力強大的工會發生衝突。

圖為2024年5月23日，大眾汽車位於德國沃夫斯堡的總部，員工在Golf VIII和Tiguan汽車的生產線上工作。（Reuters）

福士汽車行政總裁Oliver Blume在一份聲明中表示：「經濟環境變得更加艱難，新的參與者正在進入歐洲，作為一個企業的所在地，德國在競爭力方面正在進一步落後。」

據《衛報》的報道，福士汽車的提議突顯了傳統歐洲汽車製造商，從盈利較高但對環境不利的柴油汽車，轉型到較為環保，但利潤一般較低的電動汽車時所面臨的困境。

2024年3月27日，在美國紐約曼哈頓舉行的紐約國際車展媒體預覽環節，圖為德國福士汽車（Volkswagen）的標誌。（Reuters）

歐洲和美國汽車製造商同時也面臨越來越大的競爭壓力，尤其是來自成本較低、利潤率較高的中國電動車製造商的壓力。

福士汽車現時在全球擁有約68萬名員工，其中近30萬人在德國。