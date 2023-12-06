德國大眾汽車委托獨立審計　未發現新疆廠房強迫勞動

撰文：蕭通
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德國大眾汽車集團（Volkswagen，又稱「福士」)12月5日表示，對其位於中國新疆的合資工廠進行了委託審計，沒有發現強迫勞動的跡象。但審計人員補充說，在中國收集數據的困難屬眾所周知。

此次審計由德國調查公司 Loening Human Rights & Responsible Business GmbH 進行，包括現場訪談、檢查員工合約，以及檢視工廠197名員工的支薪情況。

該公司負責人Markus Loening表示，結果沒有發現強迫勞動的跡象，「員工的工資高於平均水平，而且沒什麼事可做。」他指出，該工廠以前組裝車款Santana，現在只負責「技術調試和地區交付」。

但Markus Loening補充說，中國和新疆的情況，以及在當地收集數據的困難是眾所周知的。而這次審查僅限於烏魯木齊工廠，該工廠是大眾與上汽集團（SAIC Motors）的合資企業。

今年早些時候，投資者要求大眾汽車請求中國國家工商總局合作，對新疆工廠的勞動條件進行獨立審計。 大眾汽車表示，深圳一家公司的兩名中國律師亦有參與審計，但沒有透露該公司或律師的名字。

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