加拿大擬對華產品加徵關稅　商務部：將訴諸世貿爭端解決機制

加拿大政府早前宣布計劃10月1日開始對中國進口的電動車加徵100%的關稅，亦將對從中國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。中國商務部9月3日回應指，中方計劃將加方的有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。



商務部發言人就加拿大對華進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅等限制措施回應指，加方不顧多方反對和勸阻，對華進口產品採取歧視性的單邊限制措施，中方對此表示強烈不滿、堅決反對，擬將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。

中加關係：圖為2017年12月5日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接待加拿大總理杜魯多前，會場已擺放到的中國及加拿大國旗。（Getty）

中方將根據《中華人民共和國對外貿易法》第七條、第三十六條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起「反歧視調查」，後續根據實際情況對加採取相應措施。

此外，據中國國內產業近期反映，加拿大對華出口油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，2023年達34.7億美元，數量同比增長170%，價格持續下降。

圖為中國與加拿大國旗。（Reuters）

受加方不公平競爭影響，中國國內油菜籽相關產業持續虧損。中方將根據國內相關法律法規，按照世貿組織規則，依法對自加拿大進口油菜籽發起反傾銷調查。中方還將依國內產業申請，對加拿大相關化工產品發起反傾銷調查。