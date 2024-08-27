跟風美國　加拿大擬對中國製電動車徵收100%關稅　Tesla難逃稅網

加拿大總理杜魯（Justin Trudeau）多星期一（8月26日）說，加拿大將對從中國進口的電動車徵收100%的關稅。路透社26日引述一名加拿大官員稱，從中國進口加拿大的電動車特斯拉（Tesla）亦在稅網。



路透社報道，杜魯多在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）哈利法克斯（Halifax）告訴記者，渥太華亦將對從中國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

就在一個月前，渥太華就中國電動車及相關產品展開了為期30天的公開諮詢，與美國和歐盟保持一致。

我想我們都知道，中國並沒有遵守同樣的規則。重要的是，我們要與世界其他經濟體保持一致和同步。 杜魯多

渥太華正試圖將加拿大定位為全球電動車供應鏈的重要組成部分，並在國內面臨着對中國採取行動的壓力。

加拿大已簽署價值數十億美元的協議，將歐洲頂級汽車製造商引入電動車供應鏈的各個環節，以加強其製造業中心地帶。

預計美國將於本週公布總統拜登今年早些時候宣布的大幅提高關稅的最終實施計劃。不過，計劃中的關稅可能會有所降低。