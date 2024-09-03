A350｜國泰徹查旗下48架同款飛機引擎　其他航空公司未有停飛計劃

國泰航空一班原訂9月2日凌晨飛往蘇黎世的航班在起飛後折返香港，經檢查發現該架空中巴士Airbus A350的引擎零部件故障，為全球首宗故障。為安全起見，國泰其後對旗下48架，與肇事客機一樣由勞斯萊斯（Rolls-Royce）生產引擎的空中巴士A350進行檢查。國泰3日表示，15架A350客機需要更換引擎零件。



路透社9月3日引述國泰航空報道，在其檢查過的48架擁有勞斯萊斯生產引擎的客機中，其中有三架已成功完成維修，所有需要維修的飛機預計將於7日恢復運作。

基於安全考慮，國泰已取消至少34對來回航班。

國泰客機起飛後折返事發經過：

涉事航班為CX383，一架已服役5年，由香港前往瑞士蘇黎世的空中巴士A350-1000客機。該航班於香港時間9月2日凌晨由香港國際機場起飛，惟起飛不久，機師發現警示燈亮起，懷疑引擎起火。

機師其後按程序在香港以南上空盤旋放油，再安全折返香港國際機場。國泰事後表示客機引擎出現故障。

國泰並未說明引擎發生故障的具體零件，但指出，這是全球A350客機首次出現這類故障。

（國泰航空網站）

一名知情人士向路透社透露，肇事客機是空中巴士A350-1000，而出故障的是XWB-97引擎內的燃油噴嘴（fuel nozzle），該引擎由英國勞斯萊斯公司生產。

空中巴士A350-1000客機使用的是XWB-97引擎，而更普及的空中巴士A350-900客機使用的是XWB-84引擎。

國泰航空在事發後表示，正對旗下18架A350-1000客機進行檢查，而出於安全考慮，也對旗下30架A350-900客機進行檢查。

圖為2024年9月3日，一架國泰航空空中巴士A350客機在香港國際機場停泊。（Reuters）

全球共有88架同款客機服役

據路透社報道，全球共有88架A350-1000客機正在服役，其中卡塔爾航空（Qatar Airways）擁有24架、英航（British Airways）與國泰航空同樣擁有18架，維珍航空（Virgin Atlantic）12架，日本航空與阿提哈德（Etihad Airways）航空各5架。

擁有5架機齡不足一年A350-1000客機的日本航空表示，該公司表示已向勞斯萊斯查詢更多資料，暫時並未停飛A350 航班，並會密切關注勞斯萊斯公司的最新指示。

內媒《第一財經》3日報道指，目前中國民航局已經介入相關調查，評估內地的A350飛機是否需要檢查。