國泰A350引擎零件故障｜ 英媒稱燃油噴嘴問題　勞斯萊斯配合調查

國泰航空一班原訂9月2日凌晨飛往蘇黎世的航班折返香港，經檢查發現該架空中巴士Airbus A350引擎零部件故障，是全球首宗A350引擎零部件故障。為安全起見，國泰取消周一及周二（3日）該型客機共24對來回航班，以及周三（4日）逾10班航班停飛。路透社引述知情人士稱，事件料涉及燃油噴嘴（fuel nozzle）問題，但此說法尚未獲證實。



勞斯萊斯股價挫逾6%

路透社報道，空中巴士發言人暫未回應事件，並促媒體向引擎製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce）查詢。勞斯萊斯稱已獲悉事件，會致力與國泰、空中巴士，以及各管理部門密切合作調查。受國泰事件影響，在英國上市的引擎製造商勞斯萊斯（RR.L），當日股價至收市瀉6.47%。

國泰也曾在其網站發布文章，提到2018年6月接收首架A350-1000客機。（國泰航空網站）

英國及歐洲航空部門關注

英國航空事故調查局（AAIB）表示，將支持在香港進行的調查。負責監管空中巴士的歐洲航空安全局（EASA）表示，不排除會有跟進行動，但會根據調查結果再作決定。

國泰未詳細交代故障內容，路透社則引述知情人士稱，事件料涉及燃油噴嘴問題。報道又援引專家表示，此類問題很少見，但除非存在更深層的缺陷，否則一般比渦輪葉片等主要引擎零部件故障，引起的關切較低。

其他航空公司暫無報告或行動

路透社指出，今次涉事型號是A350-1000。根據空中巴士的資料，國泰是A350-1000最大用戶之一，與英國航空（British Airways）各有18架在營運，但最大用戶為卡塔爾航空（Qatar Airways）。其他航空公司暫未有類似報告，而擁有A350-1000的其他業者亦未有任何相應行動。

根據資料顯示，國泰旗下48架A350航機屬分批購入。其網站文章提到，A350-900客機自2016年加入機隊，至2018年6月接收首架A350-1000客機。

國泰指出，這兩款客機有很多共通特徵、且有九成組件相同，但事實上仍有差別，其中一點就是A350-1000客機有全新勞斯萊斯引擎，可提供更大推力以應付增加了28噸的最大起飛重量。