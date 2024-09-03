氣候變化威脅韓國泡菜供應？　韓企選擇中國泡菜

氣候變化正威脅着韓國人的餐桌，被他們奉為「國菜」的韓國泡菜或將成為主要受害者。英國路透社9月3日報道稱，在韓國，受氣候變化帶來的高溫影響，泡菜原材料大白菜的收成和品質都在下降。



泡菜是韓國人餐桌上每天都必不可少的食物，主要由大白菜、蘿蔔、青瓜等蔬菜醃製而成。其中，最受韓國人喜愛的泡菜原料是大白菜。據植物學家介紹，大白菜喜歡在涼爽的氣候中生長，種植最適宜的溫度在18至21攝氏度之間，最高不宜超過25攝氏度。

而現在，路透社援引一項研究稱，伴隨着氣候變化而來的高溫天氣正威脅着大白菜的生長，韓國可能在未來的某天就無法種植大白菜了。

目前，韓國大白菜種植面積已呈現出減少的趨勢。根據韓國統計局的數據，2023年，大白菜種植面積為3995公頃，還不到20年前的一半。韓國農村振興廳根據氣候變化情況預測稱，未來25年，韓國大白菜種植面積將大幅縮小至44公頃。到2090年，該國高地將不再種植大白菜。

高溫還會影響大白菜的品質。研究人員指出，在夏季，高溫、大雨和蟲害變得更難控制，使得收成減少、作物萎縮。特別是，若大白菜感染了真菌，只有在即將收穫時才容易被發現。

被韓國農業部授予「泡菜大師」稱號的李海妍（音譯，Lee Ha-yeon）發現，高溫使得大白菜菜心「變壞了，根部變軟了」，她表示如果這種情況持續，韓國人夏天可能不得不放棄食用大白菜泡菜。

「我們看到報道說，有一天，韓國將不再能種植大白菜，這讓人震驚又難過。」一生都在種植這種作物的71歲的韓國農民金世佳（音譯，Kim Si-ga）說，泡菜是韓國人餐桌上必不可少的東西，如果發生這種情況，「我們不知道該怎麼辦」。

泡菜。（新世界韓國食品超市）

早在2022年，受氣候變化影響，韓國就出現了大白菜供應短缺導致的「泡菜危機」。為解決大白菜短缺困境，韓國一方面建立「白菜銀行」增加庫存，另一方面也通過擴大進口量來補充國內市場。

韓國關稅廳9月2日公布的數據顯示，今年1月至7月，韓國泡菜進口額同比增加6.9%至9847萬美元，同時也打破了2022年同期9649萬美元的紀錄，創歷史新高。韓聯社稱，韓國進口的泡菜大部份來自於中國。

《韓國時報》8月援引韓國海關廳和市場分析人士的話報道稱，雖然大部分韓國消費者更喜歡國產泡菜，但現在，由於中國產的泡菜更具有性價比，愈來愈多韓國餐館和食品生產公司選擇中國泡菜而不是韓國泡菜。

「食物供應商們不想因為價格高昂而嚇跑顧客。」一名食品業內人士表示，今年炎熱的夏季導致大白菜收成減少，批發價上漲，國產泡菜也隨之上漲。報道稱，中國泡菜的價格約為韓國泡菜的1/6，企業選擇更便宜的進口泡菜來降低成本。

另一位市場專家預測，今年的洪水和極端高溫預計將使韓國大白菜收成減少近一半，這可能會進一步增加韓國對中國泡菜的依賴。

本文獲《觀察者網》授權轉載

