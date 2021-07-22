韓國泡菜中文譯名改為「辛奇」　原因與四川泡菜有關？

韓媒7月22日報道，韓國文化體育觀光部把韓國泡菜（Kimchi）的中文譯名，正式統一定為「辛奇」。報道指這是以正視聽，由於韓國Kimchi在中文譯作韓國泡菜，引發與四川泡菜的混淆與爭議。



韓聯社報道，在韓國文化體育觀光部提出的修正案後，辛奇的標準中文譯名將由之前的泡菜，變更為辛奇。

報道指出，漢語中沒有Kim或Ki的音節，所以無法準確的音譯，在今年初，韓方探討16個候選譯名，考慮到辛奇與韓語原文發音相似，且讓人聯想起辛辣、新奇的意思，所以選定為適合的譯名。

圖為2017年11月韓國首爾的民眾製作泡菜，準備捐贈給有需要人士（Getty）

中國與韓國網民過去曾就泡菜、韓服等的發源地問題而出現爭拗，引發網絡論戰，令「泡菜」的譯名問題也成為焦點。

2021年6月，韓國連鎖便利店GS25、7-11曾因把旗下產品成分的譯名標示為「泡菜」而不是kimchi，在當地意外引發爭議，結果這些公司要暫停銷售相關產品。

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