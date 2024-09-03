摩羯吹襲菲律賓山泥傾瀉洪災至少14死　巨浪累2船相撞

強烈熱帶風暴摩羯（Yagi）吹襲菲律賓，當地救災官員9月3日稱，山泥傾瀉、洪災和河水暴漲最少造成14人死亡，其中包括安蒂波洛（Antipolo）。一艘名為「M/V Kamilla」的訓練船在馬尼拉灣Navotas港口附近拋錨時，被另一艘因巨浪而失控的船隻撞擊。摩羯橫過菲律賓後，正往南海方向移動。



菲律賓海岸警衛隊表示，「M/V Kamilla」駕駛室受損，隨後起火，促使18名學員和船員棄船逃生。根據氣象局數據，摩羯以最大風速每小時75公里的速度和瞬間最大風速125公里的速度從北伊羅戈省（Ilocos Norte）帕瓦伊鎮（Paoay）掃過並進入南海。

2024年9月2日，強烈熱帶風暴摩羯（Yagi）吹襲菲律賓。（Rerters）

美媒預計，摩羯在向中國南部海域西北方向移動時會增強為颱風。

安蒂波洛是馬尼拉西部著名羅馬天主教朝聖城市和旅遊熱點，當地官員稱，安蒂波洛至少3名居民死於山泥傾瀉，包括一名孕婦，另有4人溺亡。