打風摩羯｜襲菲律賓橫過呂宋島　馬尼拉附近地區水災山泥傾瀉7死

【最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／摩羯】熱帶風暴摩羯（Yagi）吹襲菲律賓，為首都馬尼拉地區與附近省份帶來暴雨，當地官員9月2日表示，水災與山泥傾瀉造成7人死亡。



在馬尼拉以東的黎剎省（Rizal）山區Antipolo，山泥傾瀉導致2間房屋被毀，3人死亡，包括2名男學生與一名27歲孕婦。

官員指，同樣在黎剎省，另有4人於不同事件溺斃，多間房屋遇上洪水。

熱帶風暴摩羯吹襲菲律賓，據香港天文台9月2日指，它橫過菲律賓呂宋北部，隨後會進入南海北部（香港天文台截圖）

菲律賓9月2日下令首都地區學校停課，馬尼拉機場管理局宣布取消多個航班。

據香港天文台9月2日下午指，熱帶風暴摩羯會在9月2日至3日橫過呂宋北部，隨後會進入南海北部，預計9月4日升級為颱風，中心附近最高持續風速會升至每小時120公里，並到9月6日下午再增至每小時175公里，升格為強颱風，然後會在7日下午減弱風速。

天文台表示，按照現時預測路徑，摩羯會在9月3日進入本港800公里範圍內，隨後會靠近華南沿岸並進一步增強，較大機會移向廣東西部至海南島一帶，天文台會考慮在3日下午至晚上發出一號戒備信號，會否發出更高熱帶氣旋警告信號，需視乎摩羯的強度、環流大小及與香港距離。

強烈風暴摩羯2024年9月2日吹襲菲律賓，馬尼拉與附近地區多處水浸，包括在馬尼拉以東的黎剎省（Rizal）（Reuters）

強烈風暴摩羯2024年9月2日吹襲菲律賓，馬尼拉與附近地區多處水浸，包括在馬尼拉以東的黎剎省（Rizal）（Reuters）