英倫海峽再有偷渡船翻覆 至少12死2人失蹤
撰文：蕭通
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再有移民船經英倫海峽偷渡往英國途中翻船，至少12人死亡，多人就醫。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）9月3日表示，有2人仍然失蹤，救援行動仍在進行。這是英倫海峽今年以來，死亡人數最多的一宗人蛇船難。英國政府數據顯示，過去7天已有逾2,000名非法移民乘坐小船抵達英國。
法國海岸防衛隊表示，該艘船有50多人獲救，當局正在努力搜索失蹤者，直升機、海軍船隻和漁船均參與救援。法國當局稱，偷渡客大多來自非洲，並以厄立特里亞（Eritrea）為主。
達爾馬寧形容為「可怕的海難」，由於事態嚴重，他稍後會前往位於濱海布洛涅（Boulogne-sur-Mer）附近的現場了解。
英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱「令人震驚且悲慘」，強調打擊人蛇集團及加強邊境安全至關重要，必須迅速推進。
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