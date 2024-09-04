英倫海峽再有偷渡船翻覆　至少12死2人失蹤

再有移民船經英倫海峽偷渡往英國途中翻船，至少12人死亡，多人就醫。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）9月3日表示，有2人仍然失蹤，救援行動仍在進行。這是英倫海峽今年以來，死亡人數最多的一宗人蛇船難。英國政府數據顯示，過去7天已有逾2,000名非法移民乘坐小船抵達英國。



圖為2024年9月3日，載有非法移民的偷渡船翻覆，法國救援人員在沿海城鎮Boulogne-sur-Mer參與搜救。 （Reuters）

圖為2024年4月23日，一批相信是偷渡客的人士，被當局以救生船送抵英國多佛爾港（Port of Dover）。（Reuters）

法國海岸防衛隊表示，該艘船有50多人獲救，當局正在努力搜索失蹤者，直升機、海軍船隻和漁船均參與救援。法國當局稱，偷渡客大多來自非洲，並以厄立特里亞（Eritrea）為主。

達爾馬寧形容為「可怕的海難」，由於事態嚴重，他稍後會前往位於濱海布洛涅（Boulogne-sur-Mer）附近的現場了解。

英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）稱「令人震驚且悲慘」，強調打擊人蛇集團及加強邊境安全至關重要，必須迅速推進。