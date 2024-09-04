IAEA總幹事赴烏克蘭晤澤連斯基 格羅西：扎波羅熱核電站情況脆弱
撰文：劉耀洋
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國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）9月3日到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及負責能源的官員舉行會談。格羅西表示，扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的情況非常脆弱，發生災難的風險不低。他4日稍晚將前往扎波羅熱核電站視察。
路透社9月3日報道，格羅西稱，扎波羅熱核電站情況不穩定，經常出現問題，甚至有可能遭無人機攻擊。
報道指，格羅西和烏克蘭官員亦討論俄羅斯庫爾斯克核電站的情況。他說，雖然當地情況和扎波羅熱核電站的不同，但當核電站有可能遭受攻擊時，始終存在發生災難的風險。
俄羅斯聲稱，自烏軍8月6日跨境入侵庫爾斯克州後（Kursk Oblast），庫爾斯克核電廠已多次遭到距離僅40公里的烏克蘭軍隊的襲擊。
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