普京抵烏蘭巴托訪問 烏克蘭斥蒙古未執行逮捕令重挫ICC
撰文：蕭通
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月2日抵達蒙古首都烏蘭巴托，展開對該國的國事訪問。這也是國際刑事法院（ICC）去年對普京發布逮捕令後，他第一次造訪ICC成員國。據指出，他預定今日（3日）與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）會面。烏克蘭外交部2日批評，蒙古未履行逮捕令，是對ICC及國際刑法體系的嚴重打擊。
烏克蘭上周曾敦促蒙古逮捕普京，ICC去年指他從烏克蘭非法驅逐兒童，違反戰爭罪。逮捕令要求包括蒙古在內的124個ICC成員國執行逮捕，一旦普京踏上其領土後，應將其移交海牙受審。
對於蒙古會否執行就逮捕令的問題，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上週表示，有關訪問的所有方面，都已經進行徹底討論。
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