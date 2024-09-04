2024中非合作論壇｜民營企業是中非經貿合作主力軍

中非合作論壇峰會9月4日至6日在北京舉行，50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表參會，此次活動是中國近年來舉辦的最大規模的主場外交。

關於中非合作歷來有諸多爭議，西方媒體熱議中國的對非政策，稱其為「新殖民主義」，在經濟下行壓力較大的中國內地，輿論一直以來也對官方的對非援助頗有爭議。

在9月4日上午舉行的2024年中非合作論壇浙江吹風會上，中國浙江省中共金華市委書記朱重烈、浙江省人民政府外事辦公室副主任陳江風、浙江省商務廳總經濟師朱軍介紹浙江省及金華市對非合作情況。據陳江風、朱重烈稱，民營經濟是浙江對非合作的主陣地。其中浙江金華連續9年對非出口規模佔全國的8%以上。據不完全統計，目前約有3萬名金華籍商人長年在非洲經商，且數量還在增長。

此前一天舉行的2024年中非合作論壇峰會記者會上，中國政府非洲事務特別代表、中非合作論壇事務大使劉豫錫也提到，中國民營企業正在逐步成為中非經貿投資合作的主要力量，中國企業家在非洲創立了將近40個工業園區，中國企業投資幫助非洲國家在建材、輕工、家電等領域形成了產業的雛形甚至形成了出口創匯。

數據顯示，今年以來，浙江對非貿易規模顯著增長。1至7月，浙江省對非洲進出口額達2170.8億元，按年增長15.9%，佔同期中國對非貿易的19.1%，居全國首位。這其中，浙江民營企業在浙非貿易中佔據重要地位，是浙江對非貿易第一大貿易主體。

今年前7個月，浙江民營企業對非洲進出口2041億元，增長7.3%，佔浙江省對非進出口總值的87.5%。從海關注冊備案數據看，前7個月，浙江有對非進出口實績民營企業2.36萬家，超過了2018年全年對非進出口民營企業數。

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和以往中國大型國企主導對外投資和援助不同，中非之間的合作有着強大的經濟內生動力。從數據看，政治驅動不足以概括目前中非合作的全貌，強大的民營經濟合作基礎說明合作從來都是互惠互利的。