2024中非合作論壇｜會場周圍布控嚴密　北京晚高峰大幅提前

隨着中國近年最大主場外交——中非合作論壇峰會登場，北京交通壓力明顯增大，交管部門陸續發布公告予以提醒，峰會舉辦地點國家會議中心周圍亦採取嚴密佈控，採取「武警+交警+紅袖章」維穩模式。

9月4日，北京交管部門發布出行提醒，稱今天（4日）晚高峰將提前，從15時30分開始路面交通壓力將明顯增大。長安街一線、東北三環、國貿區域、東單區域將頻繁採取臨時交通管理措施，京承高速進出京也將適時採取臨時交通管理措施。

峰會召開前，北京市公安局發布《北京市公安局關於加強2024年中非合作論壇峰會期間北京地區「低慢小」航空器管理工作的通告》，其中明確：自2024年9月2日零時起至2024年9月6日24時期間，在北京市行政區域內，禁止一切單位、組織和個人利用無人機等「低慢小」航空器進行各類體育、娛樂、廣告性飛行活動。

北京市公安局通告。（資料圖片）

此外，天安門廣場預約平台發布公告，2日至6日重要活動服務保障期間，天安門廣場部分時段將不向社會開放。

峰會舉辦地點國家會議中心周圍採取臨時封路，在封閉路段採取採取「武警+交警+紅袖章」維穩模式。而在臨近國家會議中心的地鐵站——奧林匹克公園站，進站則需要查驗身份證件方可進入。另據北京地鐵消息，9月1日至6日，北京多個地鐵站口採取臨時封閉措施。

2024年中非合作論壇峰會。（香港01）

另據北京居民透露，9月3日晚20時，北京部分小學臨時通知家長9月4日和5日取消課後服務，放學時間提前到下午15時，9月5日和9月6日到校時間調整為早上8時。