波音加快對華付運737飛機 速度創近6年新高
撰文：聯合早報
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美國波音公司（Boeing）向中國交付737 Max飛機的數量創近六年來最高。
彭博社報道，根據航空分析公司Cirium的數據，波音估計在8月交付了九架飛機，超過了自2018年12月以來每月的交付量；當時後不久，中國監管機構因發生兩宗致命空難而下令停飛這款波音窄體客機。由於停飛時間延長和新冠疫情影響，波音到2020年底未交付的Max飛機庫存激增至約450架。
Cirium的諮詢主管莫里斯（Rob Morris）說，如果波音能夠繼續8月向中國客戶交付飛機的速度，「那麼這將大大有助於清理可能交付的庫存」。
彭博社早前報道稱，儘管市場需求強勁，但波音對中國的出口仍面臨挑戰，不僅一直無法參與飛機採購交易，現有訂單交付有時也因監管審查而被推遲。
在中美地緣政治緊張局勢下，中國本土製造商中國商飛能拿到數百架飛機訂單，波音獲得大量訂單的前景則變得更渺茫。
另據中新社報道，波音公司民用航空市場營銷副總裁霍達仁（Darren A. Hulst）8月27日在北京說，根據波音2024年《民用航空市場展望》，未來20年間中國將需要8,830架新民用飛機，中國的民航機隊規模到2043年將擴大一倍以上。中國將成為世界最大航空客流市場。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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