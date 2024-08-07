美國波音737門塞飛脫事故聽證會 揭部件質素參差 有人不守規則
撰文：官祿倡
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美國家運輸安全委員會（NTSB）8月4日就1月5日波音737 MAX 9客機起飛後門塞飛脫事件召開聽證會，暫未能確定事故原因，但揭露2個問題。
聽證會分2天舉行，持續10小時，NTSB還發布一份長達3,800頁的調查報告，主要揭露2問題，其一是主要零件供應商勢必銳航空系統公司（Spirit Aerosystems）生產的部件質素相當參差，包括機身結構及外殼都出現問題；其二是波音飛機工廠的員工沒有遵守相關工作守則，甚至是有系統地偏離守則工作。
NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）批評，波音公司沒有及早改善其保障安全的文化，直指波音必須大力改進。至於導致門塞飛脫的確切原因，聽證會上暫時仍未能下定論。
這機構2月6日發布的初步調查報告指，涉事機門似乎缺少4個關鍵螺栓，相信是有人為了更換門塞上損壞的鉚釘時拆除，但之後沒有裝回。波音表示，沒有拆除螺栓的正式紀錄，相信是有人嚴重違反了相關工作守則。
NTSB和波音公司表示，兩者仍未確定是誰在生產過程中拆除並重新安裝那一部飛機的門塞。
波音公司高級副總裁Elizabeth Lund稱，公司將變更飛機設計，並改造整個機隊，避免事件重演。
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