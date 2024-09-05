澳洲政府發布AI監管指引　為引入相關法規鋪路

澳洲政府9月5日表示，隨著企業和日常生活中人工智能產品的快速普及，計劃引入有針對性的人工智慧法規，就人工智能產品中出現人為干預和透明度進行立法規管。



據路透社同日的報道，澳洲工業、科學和資源部長Ed Husic公布了10項，屬自願性質，有關人工智能系統的指引，並表示政府將就未來是否再高風險環境中強制實施這些指引進行為期一個月的公眾諮詢。

Ed Husic在一份聲明中表示：「澳洲人知道人工智能可以做出偉大的事情，但人們想知道萬一出現差錯，是否有適當的保護措施。澳洲人希望對人工智能提供更強而有力的保護，我們已經聆聽到民眾的聲音。」

這份指引報告中包含在人工智能系統的整個生命週期中如果作出適度的人為控制。

報告指，適度的人為監管能讓你適時介入，並減少出現意外後果和傷害的可能性。企業在利用人工智能產生內容的時候，必須對人工智能所扮演的角色保持透明度。

圖為2023年6月23日，插圖中的文字為人工智能（Artificial Intelligence，AI）和一隻機械人手臂。（Reuters）

隨着微軟投資的OpenAI旗下的ChatGPT和谷歌的Gemini等生成式人工智能系統的日益普及，世界各地的監管機構對人工智能工具可能造成的錯誤訊息和虛假新聞表示憂慮。

有見及此，歐盟於今年8月1日推出《人工智能法案》（EU AI Act），為全球首個全面監管人工智能的法規。

澳洲現時沒有具體法律來監管人工智慧，Ed Husic部長告訴媒體：「我們認為依靠企業自我監管的日子早已過去。」

Ed Husic表示，根據2019年發布的8項人工智能使用指引，只有三分之一使用人工智能的企業在安全、公平、問責和透明度等指標上負責任地使用人工智慧。