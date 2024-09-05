中非合作論壇｜習近平發表主題演講　宣布十大夥伴行動措施｜全文

中國國家主席習近平9月5日早上在中非合作論壇北京峰會開幕式上發表主旨講話，稱大力支持非洲未來發展，以下是演講稿全文：



攜手推進現代化，共築命運共同體

——在中非合作論壇北京峰會開幕式上的主旨講話

尊敬的法耶總統，

尊敬的非洲聯盟輪值主席加茲瓦尼總統，

尊敬的各位國家元首、政府首腦、代表團團長，

尊敬的聯合國秘書長古特雷斯先生，

尊敬的非洲聯盟委員會主席法基先生，

各位朋友、各位嘉賓：

春華秋實，歲物豐成。在這收穫的季節，很高興同各位新老朋友相聚北京，共商新時代中非友好合作大計。首先，我代表中國政府和中國人民，對大家的到來表示熱烈歡迎！

中非友好穿越時空、跨越山海、薪火相傳。2000年中非合作論壇成立，在中非關係史上具有重要里程碑意義。24年來特別是新時代以來，中國同非洲兄弟姐妹們本着真實親誠理念，攜手前行。我們在世界百年變局中肩並肩、手拉手，堅定捍衛彼此正當權益；我們在經濟全球化大潮中強筋骨、壯體魄，累累碩果惠及中非億萬百姓；我們在大災大疫面前同甘苦、共拼搏，書寫了一個個中非友好的感人故事；我們始終相互理解、彼此支持，樹立了新型國際關係的典範。

經過近70年的辛勤耕耘，中非關係正處於歷史最好時期。面向未來，我提議，將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體！

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各位朋友、各位嘉賓！

實現現代化是世界各國不可剝奪的權利。西方現代化進程曾給廣大發展中國家帶來了深重苦難。第二次世界大戰結束後，以中國和非洲為代表的第三世界國家相繼實現獨立和發展，不斷糾正現代化進程中的歷史不公。中華人民共和國即將迎來75周年華誕，正堅定不移以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。非洲也正經歷新的覺醒，朝着非盟《2063年議程》描繪的現代化目標穩步邁進。中非共逐現代化之夢，必將掀起全球南方現代化熱潮，譜寫構建人類命運共同體的嶄新篇章。

——要攜手推進公正合理的現代化。推進國家現代化建設，既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際。中方願同非方加強治國理政經驗交流，支持各國探索適合本國國情的現代化道路，確保各國權利平等、機會平等。

——要攜手推進開放共贏的現代化。互利合作是符合各國長遠和根本利益的陽光大道。中方願同非方深化工業、農業、基礎設施、貿易投資等領域合作，樹立高質量共建「一帶一路」的標杆，共同打造落實全球發展倡議的樣板。

——要攜手推進人民至上的現代化。實現人的自由全面發展是現代化的最終目標。中方願同非方積極開展人才培養、減貧、就業等領域合作，提升人民在現代化進程中的獲得感、幸福感、安全感，共同推動現代化惠及全體人民。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。這是峰會開幕前拍攝的北京人民大會堂內景。（新華社）

——要攜手推進多元包容的現代化。實現物質文明和精神文明協調發展是現代化的崇高追求。中方願同非方密切人文交流，在現代化進程中倡導不同文明相互尊重、包容共存，共同推動全球文明倡議結出更多碩果。

——要攜手推進生態友好的現代化。綠色發展是新時代現代化的鮮明標識。中方願幫助非方打造「綠色增長引擎」，縮小能源可及性差距，堅持共同但有區別的責任原則，共同推動全球綠色低碳轉型。

——要攜手推進和平安全的現代化。現代化離不開和平穩定的發展環境。中方願幫助非洲提升自主維護和平穩定的能力，推動全球安全倡議率先在非洲落地，促進高質量發展和高水平安全良性互動，共同維護世界和平穩定。

各位朋友、各位嘉賓！

中國和非洲佔世界總人口的三分之一，沒有中非的現代化，就沒有世界的現代化。未來3年，中方願同非方開展中非攜手推進現代化十大夥伴行動，深化中非合作，引領全球南方現代化。

第一，文明互鑒夥伴行動。中方願同非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心。依託非洲領導力學院培養治國理政人才，邀請1000名非洲政黨人士來華交流，深化雙方治黨治國經驗交流。

第二，貿易繁榮夥伴行動。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施「中非質量提升計劃」。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。這是當日拍攝的北京人民大會堂外景。（新華社）

第三，產業鏈合作夥伴行動。中方願同非方打造產業合作增長圈，着力建設中非經貿深度合作先行區，啟動「非洲中小企業賦能計劃」。共建中非數碼技術合作中心，建設20個數字示範項目，共同擁抱新一輪科技革命和產業變革。

第四，互聯互通夥伴行動。中方願在非洲實施30個基礎設施聯通項目，攜手推進高質量共建「一帶一路」，打造陸海聯動、協同發展的中非互聯互通網絡。中方願為非洲大陸自由貿易區建設提供幫助，深化物流和金融合作，助力非洲跨區域發展。

第五，發展合作夥伴行動。中方願和非方共同發表在全球發展倡議框架內深化合作的聯合聲明，實施1000個「小而美」民生項目。注資中國－世界銀行夥伴關係基金，助力非洲發展。支持舉辦2026年青奧會和2027年非洲杯，促進發展成果更好惠及中非人民。

第六，衛生健康夥伴行動。中方願同非方成立中非醫院聯盟，共建聯合醫學中心。向非洲派遣2000名醫療隊員，實施20個醫療衛生和抗瘧項目，推動中國企業投資藥品生產，繼續對非洲遭遇的疫情提供力所能及的幫助。支持非洲疾控中心建設，提升非洲各國公共衛生能力。

第七，興農惠民夥伴行動。中方將向非洲提供10億元人民幣緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

第八，人文交流夥伴行動。中方願同非方深入推進「未來非洲職業教育」計劃，共建工程技術學院，建設10個「魯班工坊」。重點面向非洲婦女和青年，提供6萬個研修名額。共同實施中非「文化絲路」計劃和「廣電視聽創新合作計劃」。雙方商定將2026年確定為「中非人文交流年」。

第九，綠色發展夥伴行動。中方願在非洲實施30個清潔能源項目，建設氣象早期預警業務平台，開展防災減災救災和生物多樣性保護合作。設立中非和平利用核技術論壇，共建30個聯合實驗室，開展衛星遙感、月球和深空探測合作，助力非洲實現綠色發展。

第十，安全共築夥伴行動。中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華。開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脫雷患行動」，共同維護人員和項目安全。

2024年9月5日上午，中非合作論壇北京峰會在北京人民大會堂開幕。（新華社）

為推動「十大夥伴行動」實施，未來3年，中國政府願提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

各位朋友、各位嘉賓！

今年7月，中國共產黨二十屆三中全會成功召開，對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出系統部署。這將進一步深刻改變中國，也必將為非洲國家、為中非共逐現代化之夢提供新機遇、注入新動能。

非洲有句諺語「同路人才是真朋友」。現代化道路上一個都不能少，一國都不能掉隊。讓我們凝聚起28億多中非人民的磅礴力量，在現代化征程上攜手同行，以中非現代化助力全球南方現代化，繪就人類發展史上嶄新畫卷，共同推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景！

謝謝。