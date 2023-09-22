從開採到投資　中國非洲戰略的「火車頭」是？

中國在20世紀90年代和2000年代經歷了大規模的經濟繁榮，增加了對從非洲進口石油等資源的需求。這催生了一種發展融資模式，即中國為非洲國家的基礎設施提供資金，以換取資源。這種方式被稱為「安哥拉模式」（Angola model），因它始於2004年中國和安哥拉之間的基礎設施換石油合作。



作者：南非國際事務研究所高級研究員、悉尼大學中國研究中心副教授Lauren Johnston



然而，在十年內，中國的做法需要轉變，原因有以下幾點。

首先，非洲國家很容易受到一些衝擊的影響，而且這些國家在償還不斷增加的債務方面舉步維艱。以安哥拉為例，2014年年中，油價從115美元的高位跌至50 美元以下。最近，新冠疫情的經濟停頓和烏克蘭戰爭帶來的供應衝擊也造成了損失。

其次，中國國內需求正在發生變化。近年來，氣候變化和飲食結構的改變給中國國內的糧食供應帶來了壓力。這引發了人們對可提供幫助的合作夥伴關係的興趣。中國也正在從重工業和能源密集型製成品的出口國轉變。中國更加關注增長領域，如高附加值的農業和製造業。在地緣政治上，中國也希望支援非洲的發展和自身的糧食安全。

過去十年，中國在非洲地區的發展已出現了明顯的轉變，圖為8月24日國家主庸習近平於南非會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。(Getty)

我對這些轉變的研究揭示了中國與非洲之間關係的變化，其重點已不僅僅是石油和採掘商品。新的重點更多地放在工業生產、創造就業、帶動非洲出口的投資，以及提高生產力的農業和數位技術機會上。

這種模式被稱為「湖南模式」，是以領導這一推動行動的中國南方省份命名的。非洲的官僚人員、研究人員、貿易協會和企業應該瞭解湖南正在發生什麼。這將有助於他們抓住新機遇，確保非洲企業在競爭中處於有利地位。

什麼是「湖南模式」？

「湖南模式」旨在通過推動以下方面支持《2035 年中非合作願景》：

╴醫療合作

╴減貧和農業發展

╴貿易

╴投資

╴數碼創新

╴綠色發展

╴能力建設（Capacity building）

╴文化和人文交流

╴和平與安全。

這些目標的實現離不開中非經貿博覽會和中非經貿深度合作試驗區。兩者都以湖南省會長沙為中心。

之所以選擇湖南省作為中非關係的新前沿，部分原因是中國的許多優勢產業都在這裡。其中包括大型農業科技公司、中國領先的電動汽車公司（長沙比亞迪）以及製造設備和建築業公司。其中許多公司都在非洲市場佔有一席之地並制定了長期戰略。

湖南模式的具體重點是電動汽車、重工業設備以及火車等交通運輸業。(Getty)

中非經貿博覽會

中非經貿博覽會在大型展覽中心舉辦了許多活動和事件。這使得建立新的商業夥伴關係既快捷又方便。據報導，在2023年的一次有10,000名中國人和1,700 名外國人士參加的活動中，簽署了120個項目，總價值達103億美元。與中國建交的53個非洲國家全部出席。

試驗區

中非經貿深度合作試驗區面積龐大，旨在擴大雙邊貿易，解決貿易合作中的瓶頸問題，改善兩地物流。典型的瓶頸包括市場准入、金融、物流、人才以及行銷和法律等服務。

試驗區內的一些舉措包括職業和教育培訓，以及支持中國企業參與非洲經濟活動的數碼服務樞紐。試驗區還包括一個常設展覽平台和一個示範園區。

轉變的一些影響

湖南模式的具體重點是農業、重工業設備以及電動汽車和火車等交通運輸業。在這些領域，湖南在中國處於領先地位。這些也是非洲許多國家的增長型產業。

對中國而言，這可能會帶來新的糧食安全來源，以及新的技術產品市場和制定技術標準的機會。因此，這一方法將非洲置於一個重要的位置，以抓住新機遇並形成相關領域的合作——在國內、與中國以及全球範圍內。

作者認為，非洲的官僚人員、研究人員、貿易協會和企業應該瞭解湖南正在發生什麼，圖為湖南吉首市。(Getty)

湖南模式還力求支援更高效的貿易。湖南正在打造新的鐵路、內河、航空和海洋貿易通道，以更好地連接湖南與非洲國家，特別是貿易中心。

此外，還在努力解決外匯獲取問題，促進更多使用當地貨幣。目前，許多國際貿易都是以美元進行的，因為美元在所有國家都被廣泛接受。但許多發展中國家如果沒有石油或天然氣等商品出口，就很難積累美元。中小型貿易商的處境尤為艱難，他們較難承受本國貨幣貶值帶來的貨幣風險。湖南試驗區中有一個中心正在測試基於其他貨幣的貿易支付系統。這可能成為以中小企業為基礎的本幣貿易的更廣泛模式。

中國的「湖南議程」最終將對不同的非洲國家產生不同的影響，並將隨着時間的推移而演變。這是一個最近的轉變，尤其是自2018年以來，但除了其提升中國和非洲國家糧食安全和生產能力的潛力之外，還將產生其他重要影響。它可能會促進中國和非洲之間貿易的數碼和通信物流，以及技術、行業和貿易標準、貿易流動和趨勢等方面的研究。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。