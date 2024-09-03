美國大選｜賀錦麗接棒後首與拜登同台造勢　反對日本製鐵收購美鋼

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）9月2日在搖擺州賓夕法尼亞與總統拜登（Joe Biden）同台造勢，爭取「鐵鏽帶」（Rust Belt）的藍領選民支持，而賀錦麗就表明，將反對日資收購美國鋼鐵公司（US Steel）。



賀錦麗與拜登2日在賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）會見當地工會工人。這是賀錦麗取代拜登成為民主黨總統候選人後，兩人首次一起出席競選集會。

賀錦麗在集會上說，她和拜登以作為「美國歷史上對工會最友好的政府為榮」，並提出美國鋼鐵公司應該留在國內。

她說：「美國鋼鐵公司是歷史悠久的美國公司，讓美國的鋼鐵企業保持強大，對我們的國家至關重要。我非常同意總統拜登的觀點，美國鋼鐵公司應該繼續由美國人擁有與營運。」

2024年9月2日，美國總統拜登（Joe Biden，不在圖中）和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

美國鋼鐵公司和日本最大鋼鐵製造商新日本製鐵公司（Nippon Steel）2023年底宣布這項收購計劃後，在美國國內引起強烈反彈。賀錦麗的共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前也稱，若當選總統，會阻止這項交易。

不過日本製鐵3日告訴路透社，收購計劃能為美國「鐵鏽帶」注入生機，並在維護國家安全的同時，為當地工人和社區帶來好處，這是沒有其他方案能達成。

美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）對賀錦麗的表態表示歡迎。工會工人是賓夕法尼亞州和其他「鐵鏽帶」州的主要選民群體。

拜登在2日的集會上說，他和賀錦麗會繼續改善工人的生活。他說：「我保證，如果投選賀錦麗為總統，這將是你們做過最好的決定。」

2024年9月2日，美國總統拜登和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗出席在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市舉行的競選活動。（Reuters）

9月2日是美國勞動節，特朗普當日沒有公開活動，但在自己的社交平台Truth Social上祝美國工人勞動節快樂。他也趁機攻擊賀錦麗說：「在賀錦麗同志的領導下，所有美國人都在這個週末假期受苦——油價高昂、運輸成本上升、食品價格也飛漲。我們不能一直生活在這種軟弱和失敗的領導之下。」

賀錦麗競選團隊則嘲諷特朗普：「作為聲稱要爭取工人支持的候選人，特朗普為什麼在勞動節這天不見蹤影？」

根據路透社和益普索於8月29日公布的民調，賀錦麗在全國的支持率為45%，領先特朗普的41%。兩人料於未來幾週加緊競選拉票，特別是走訪可能會對選舉結果起到決定作用的搖擺州。

本文獲《聯合早報》授權轉載

