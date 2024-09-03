美國大選｜賀錦麗接棒後首與拜登同台造勢 反對日本製鐵收購美鋼
美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）9月2日在搖擺州賓夕法尼亞與總統拜登（Joe Biden）同台造勢，爭取「鐵鏽帶」（Rust Belt）的藍領選民支持，而賀錦麗就表明，將反對日資收購美國鋼鐵公司（US Steel）。
賀錦麗與拜登2日在賓夕法尼亞州匹茲堡市（Pittsburgh）會見當地工會工人。這是賀錦麗取代拜登成為民主黨總統候選人後，兩人首次一起出席競選集會。
賀錦麗在集會上說，她和拜登以作為「美國歷史上對工會最友好的政府為榮」，並提出美國鋼鐵公司應該留在國內。
她說：「美國鋼鐵公司是歷史悠久的美國公司，讓美國的鋼鐵企業保持強大，對我們的國家至關重要。我非常同意總統拜登的觀點，美國鋼鐵公司應該繼續由美國人擁有與營運。」
美國鋼鐵公司和日本最大鋼鐵製造商新日本製鐵公司（Nippon Steel）2023年底宣布這項收購計劃後，在美國國內引起強烈反彈。賀錦麗的共和黨對手、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前也稱，若當選總統，會阻止這項交易。
不過日本製鐵3日告訴路透社，收購計劃能為美國「鐵鏽帶」注入生機，並在維護國家安全的同時，為當地工人和社區帶來好處，這是沒有其他方案能達成。
美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）對賀錦麗的表態表示歡迎。工會工人是賓夕法尼亞州和其他「鐵鏽帶」州的主要選民群體。
拜登在2日的集會上說，他和賀錦麗會繼續改善工人的生活。他說：「我保證，如果投選賀錦麗為總統，這將是你們做過最好的決定。」
9月2日是美國勞動節，特朗普當日沒有公開活動，但在自己的社交平台Truth Social上祝美國工人勞動節快樂。他也趁機攻擊賀錦麗說：「在賀錦麗同志的領導下，所有美國人都在這個週末假期受苦——油價高昂、運輸成本上升、食品價格也飛漲。我們不能一直生活在這種軟弱和失敗的領導之下。」
賀錦麗競選團隊則嘲諷特朗普：「作為聲稱要爭取工人支持的候選人，特朗普為什麼在勞動節這天不見蹤影？」
根據路透社和益普索於8月29日公布的民調，賀錦麗在全國的支持率為45%，領先特朗普的41%。兩人料於未來幾週加緊競選拉票，特別是走訪可能會對選舉結果起到決定作用的搖擺州。
本文獲《聯合早報》授權轉載