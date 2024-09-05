白羅斯拘捕一名日本間諜　涉在境內收集軍事情報

綜合路透社、日本放送協會（NHK）等媒體報道，白羅斯媒體9月4日報道指，該國安全部門拘捕了一名「日本間諜」。據稱，這是日本公民首次在白羅斯捲入情報活動。



日本駐白羅斯大使館同日表示，一名50多歲的日本男子因涉嫌違反白羅斯國內法律於7月9日被捕，使館正在向該名男子提供協助。

路透社引述白羅斯國家電視台「白俄第一電視頻道」9月4日的報道指，白羅斯安全部門拘捕了一名日本情報人員，據稱其涉嫌參與收集有關白俄社會和經濟、中國「一帶一路」倡議的實施、白俄與烏克蘭邊境局勢等方面的情報，還拍攝了白俄的軍事設施。

2024年9月4日，白羅斯媒體報道，該國安全部門今年7月9日拘捕一名50多歲的「日本間諜」。（X@clashreport）

據朝日新聞報道，「白俄第一電視頻道」9月4日播出的是節目預告，詳細內容將在當地時間5日發布，節目名稱是《東京武士的失敗》。在預告片中，該男子用俄語表示「我的行為可能會對白羅斯造成危險」。

對此，日本駐白羅斯大使館4日向NHK表示，可以確認，一名50多歲的日本男子今年7月9日因涉嫌違反白羅斯國內法律被白俄當局逮捕。

2024年9月4日，白羅斯電視台播放影片指，該國安全部門今年7月9日逮捕了一名「日本間諜」。（X@clashreport）

日本駐白羅斯大使館表示，正在為該男子提供協助，但「我們不會透露該名男子的姓名、是否承認指控等消息」。

據路透社報道，今年6月，一名德國公民因在白羅斯從事恐怖主義活動和僱傭軍活動被判處死刑。但之後，作為俄羅斯、白羅斯、美國和其他國家大規模換囚的一部份，他被釋放。

本文獲《觀察者網》授權轉載

