中國白羅斯發聯合公報　中國學者：歐美莫斯科之間　北京拿平衡

中國總理李強星期四(8月22日)到訪因在俄烏戰爭中支持莫斯科而受到西方制裁的白羅斯(Belarus,前稱白俄羅斯),兩國過後發表聯合公報,共同譴責使用非法單邊強制措施,並表示將在防務、執法安全、貿易等領域加強合作。



受訪學者分析,中國選擇此時提升雙邊軍事經貿關係,明顯是向日益被西方孤立的白羅斯送暖。但北京此舉不意味將與明斯克加緊抱團,在聲明中也有意識地避免挑釁歐洲。

李強結束對俄羅斯的兩天訪問後,續程到白羅斯進行兩天正式訪問,期間在首都明斯克先會見白羅斯總統盧卡申科,後與總理戈洛夫琴科(Roman Golovchenko)舉行會談。李強上次到訪白羅斯,是在2015年5月擔任浙江省長,隨中國國家主席習近平訪問明斯克。

新華社報道,李強會見盧卡申科(Alexander Lukashenko)時表示,中國願持續同白羅斯鞏固政治互信、加強發展戰略對接,紮實推進各領域合作,穩步擴大貿易規模。

白羅斯白通社則引述盧卡申科在會上強調,目前兩國最緊迫的任務是將經濟和投資合作提升到政治合作的高度。他表示,白中正共同推進15個新的戰略投資項目,總額達到30億美元(約233億港元),涉及生物技術、工業化學品等。

盧卡申科並以「歷史性」形容兩國星期四簽署的《服務貿易和投資協定》。由於這項協定將建立透明和可預測的規則,預計未來五年白羅斯對華服務出口將至少增長12%,中國對明斯克的投資也將至少增長30%。

歐盟6月底宣布對白羅斯實施第八輪制裁,旨在堵住莫斯科規避西方制裁的漏洞。新制裁不僅限制向明斯克出口軍民兩用先進產品和技術,也禁止從白羅斯進口能源、礦產品等。

圖為2024年8月22日白羅斯總統盧卡申科在白羅斯首都明斯克會見中國總理李強。(Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)