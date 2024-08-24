中國白羅斯發聯合公報　中國學者：歐美莫斯科之間　北京拿平衡

中國總理李強星期四（8月22日）到訪因在俄烏戰爭中支持莫斯科而受到西方制裁的白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯），兩國過後發表聯合公報，共同譴責使用非法單邊強制措施，並表示將在防務、執法安全、貿易等領域加強合作。



受訪學者分析，中國選擇此時提升雙邊軍事經貿關係，明顯是向日益被西方孤立的白羅斯送暖。但北京此舉不意味將與明斯克加緊抱團，在聲明中也有意識地避免挑釁歐洲。

李強結束對俄羅斯的兩天訪問後，續程到白羅斯進行兩天正式訪問，期間在首都明斯克先會見白羅斯總統盧卡申科，後與總理戈洛夫琴科（Roman Golovchenko）舉行會談。李強上次到訪白羅斯，是在2015年5月擔任浙江省長，隨中國國家主席習近平訪問明斯克。

新華社報道，李強會見盧卡申科（Alexander Lukashenko）時表示，中國願持續同白羅斯鞏固政治互信、加強發展戰略對接，紮實推進各領域合作，穩步擴大貿易規模。

2024年8月22日，李強（左一）乘坐飛機抵達白羅斯明斯克國際機場（X@Sergey Lukashevich）

白羅斯白通社則引述盧卡申科在會上強調，目前兩國最緊迫的任務是將經濟和投資合作提升到政治合作的高度。他表示，白中正共同推進15個新的戰略投資項目，總額達到30億美元（約233億港元），涉及生物技術、工業化學品等。

盧卡申科並以「歷史性」形容兩國星期四簽署的《服務貿易和投資協定》。由於這項協定將建立透明和可預測的規則，預計未來五年白羅斯對華服務出口將至少增長12％，中國對明斯克的投資也將至少增長30％。

歐盟6月底宣布對白羅斯實施第八輪制裁，旨在堵住莫斯科規避西方制裁的漏洞。新制裁不僅限制向明斯克出口軍民兩用先進產品和技術，也禁止從白羅斯進口能源、礦產品等。

圖為2024年8月22日白羅斯總統盧卡申科在白羅斯首都明斯克會見中國總理李強。（Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS）

中國多年一直是白羅斯第二大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達到85億美元（約662億港元）新高，同比增長逾134％。

中國星期五（23日）發布中白政府7點聯合公報，其中確定2030年前兩國重要合作方向，包括承諾推動新簽署的《服務貿易和投資協定》儘快生效實施，加強產業鏈供應鏈合作，不斷提升貿易便利化自由化水平，降低雙方成本。雙方也將擴大銀行間信貸金融合作，加強農業領域投資、能源領域、中歐班列等合作。

兩國在公報中並譴責使用非法單邊強制措施，並表示支持和平解決衝突、開展國家間建設性雙邊對話。

圖為2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並非排展示。（Reuters）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時分析，中國目前不斷延續與俄羅斯的戰略協作，不可能對與莫斯科在政治關係上持續緊密的白羅斯採取不同政策。北京如果在制裁明斯克的問題上跟隨美歐，勢必會對其對俄政策造成很大挑戰。

朱鋒認為，儘管中國近期持續向白羅斯送暖，但無論是中白上月的12天聯合反恐軍演，還是最新的聯合聲明，「這些合作都還是形式要大於實質性的內容。」他指出，北京在最新聯合聲明中還有意識地避免挑釁歐洲，未明確釋放與明斯克緊密抱團的戰略意圖，因與白羅斯抱團不利於中國實現以經濟建設為中心的戰略目標。

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