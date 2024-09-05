ASML CEO富凱：美國針對中國晶片限制更多出於經濟動機
撰文：王海
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荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）行政總裁富凱（Christophe Fouquet）9月5日指出，隨着時間，由美國主導、以國家安全為由限制ASML售賣產品予中國的做法，變得更多是「出於經濟動機」。
路透社報道，富凱在紐約舉行的花旗會議中預期，針對美國主導的限制措施反對之聲將會增加。
他同時認為中國在晶片製造方面的進展，將因為現有的限制措施而變慢。
富凱表示：「我認為要證明這件事攸關國家安全，正變得愈來愈困難。」
他指出：「很可能會有更多限制壓力，但我也認為會出現一些反對之聲，我認為我們必須達致某種平衡，因為作為一個企業，我們都希望事態能夠更清晰一些，更穩定一些。」
荷蘭總理斯霍夫（Dick Schoof）8月30日表示，在美國與荷蘭於2022年和2023年推出連續幾輪限制後，他將謹慎評估荷蘭最大企業、也是歐洲最大科技公司ASML的經濟利益。
據路透社的報道，美國政府自4月以來一直向荷蘭政府施壓，要求荷蘭阻止ASML向中國客戶部份設備提供維修服務。
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