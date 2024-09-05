美國大選支持誰？普京揀賀錦麗　理由竟與笑聲有關

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）星期四（9月5日）說，在即將舉行的美國總統大選中，他支持美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Haris，又譯哈里斯）。



法媒報道，普京在符拉迪沃斯託克（即海參崴）舉行的俄羅斯東方經濟論壇問答環節中說：「首先，（美國總統）拜登建議他的所有支持者支持賀錦麗。在這裏，我們也要這樣做，我們要支持她。她的笑聲很有感染力，這表明她一切都很好。」

「（美國前總統）特朗普對俄羅斯實施的制裁，是美國有史以來對俄羅斯實施最多制裁的總統。如果賀錦麗能做好工作，也許會克制自己，不採取這樣的行動。」

普京經常對美國政治和社會問題發表評論，而且常常帶有諷刺意味。

賀錦麗2024年8月22日出席民主黨全國代表大會（REUTERS）

他去年說，美國的政治制度「腐朽」，華盛頓不能對其他國家說教民主。

今年2月，普京表明支持拜登而不是特朗普，稱現任總統更有「可預測性」。白宮則呼籲普京不要干涉美國大選。

在普京發表上述言論的前一天，美國起訴俄羅斯媒體《今日俄羅斯》的兩名員工，並對《今日俄羅斯》的高級編輯實施制裁。華盛頓指責他們試圖影響美國大選。

本文獲《聯合早報》授權轉載

