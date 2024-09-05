Oasis演唱會賣飛「動態票價」惹投訴　政界鬧爆　英國歐盟急調查

英國殿堂級樂隊Oasis（綠洲合唱團）解散多年後宣布重組，2025年於英國與愛爾蘭舉辦多場演唱會，掀起搶票熱潮，但賣票系統採用「動態票價」（Dynamic Pricing）制度，令不少樂迷在網上輪候多時後才發現票價急漲逾倍，據英媒指，部份票價由135鎊（1386港元）升至355鎊（3645港元），甚至更高。除了一些搶票者投訴，連政界也發聲罵，英國、歐盟的監管部門相繼表示會調查。



英國廣播公司（BBC）報道，英國監管部門接獲數以百計的投訴。Oasis於9月4日發聲明稱，有關票務與價錢的決定完全交給宣傳方與管理方，「從來沒有意識到」門票銷售使用動態票價。

售票方、美企Ticketmaster之前則辯護指，「動態票價」類似於酒店、航空公司一直使用的銷售方式，主張此方法讓票價更貼近市價，能夠減少「黃牛」出現。《衛報》指，「動態票價」在美國演唱會經常出現，但在英國、歐洲則屬相對新的銷售方式。

Noel Gallagher為Oasis作曲靈魂人物，擁有《Don't Look Back in Anger》、《The Masterplan》等代表作，圖攝於2023年3月14日（Reuters）

根據《衛報》，不少搶票者在網絡輪候數小時後，才看到票價是預期的1倍以上，由本來的基本票價135鎊（1386港元）升至355鎊（3645港元），也有購買愛爾蘭站演唱會的粉絲發現票價由86.5歐元（748港元）變415.5歐元（3596港元）。

此次風波惹來政界多人發聲，英國下議院領袖Lucy Powell表示自己支付「超出預期」的費用購票，並質疑賣票過程是否透明。英國文化大臣藍麗珊（Lisa Nandy）指價格大幅上漲的情況令人沮喪。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）也發聲稱「我們有很多事情可以和應該做。」他說道「否則的話，你就會遇到家庭根本無法前往（演唱會），或在門票上花一大筆錢的情況。」

圖為2024年8月8日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在西米德蘭郡外向媒體發表講話。（Reuters）

這次演唱會的售票方式遭質疑未有在粉絲網絡輪候時告知他們票價可能飛升，此可能違反消費者法律，英國競爭與市場管理局（CMA）表示會緊急審視「動態票價」制度，歐盟委員會也證實，由於歐洲議會內議員對此的擔憂加劇，歐盟委員會正在調查有關「動態票價」的使用。

荷蘭的歐洲議會議員Lara Wolters稱，她希望制定新法律保護歐洲消費者免受這類「價格通脹」的影響。