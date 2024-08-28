Oasis世紀重組掀狂熱　英國旅遊業料受惠　博彩公司推搞笑賭盤

英國殿堂級樂隊Oasis（又名綠洲合唱團）兩大核心人物Noel Gallagher與Liam Gallagher兩兄弟8月27日宣布重組，2025年於英國與愛爾蘭舉辦多場演唱會，在當地掀起一陣狂熱，旅遊業界預計可帶來數以百萬計鎊的收益。由於兩兄弟反目多年，不少網民笑言演唱會未來有取消風險，博彩公司也推出「演唱會會否未舉行先取消」、「兩兄弟會否在演唱會後決裂」等搞笑賭盤。



Oasis會在2025年7月起到英國卡迪夫（Cardiff）、曼徹斯特市、倫敦等地舉行14場演唱會，2024年8月31日起售票，威爾斯政府表示預計演唱會將能吸引大量遊客到卡迪夫，刺激當地旅遊業、零售業等。

路透社8月27日報道，除了樂隊網站一度「塞爆」故障外，一些舉行地如曼徹斯特市，其低價酒店在演唱會舉辦期間已漸漸不見有空房。

英國商界組織UKHospitality總裁Kate Nicholls指，Oasis的巡迴演唱會很可能會像Taylor Swift、Harry Styles與Beyonce般成為創造紀錄的演出，業界預期它可以吸引大量英國本土和國外樂迷，「無疑會為明年的英國酒店業帶來數以百萬計英鎊的推動」。

據《衛報》報道，英國伯明翰城市大學估計Oasis的演唱會可帶來4億英鎊（約41億港元）的銷售額，包括門票與其他周邊收入，又估算Noel Gallagher與Liam Gallagher可以各自取得5000萬英鎊（約5.1億港元）的報酬。

英國商業類作家Eamonn Forde更估計，兩人在這次巡迴演唱會賺取的收入，會比他們在整個90年代都要多。1995年時，Oasis英國演唱會的票價僅為14英鎊（約144港元）。

Noel Gallagher為Oasis作曲靈魂人物，擁有《Don't Look Back in Anger》、《The Masterplan》等代表作，圖攝於2023年3月14日（Reuters）

Oasis自90年代出道，憑《Don't Look Back in Anger》、《Wonderwall》等金曲風靡全球多地樂迷，但主音Liam Gallagher與哥哥、樂隊作曲靈魂人物Noel Gallagher時有爭執，至2009年，Noel Gallagher宣告不再與弟弟合作，兩人並不時隔空對罵。

兩人暌違15年後和解成為英國樂壇大事，但也有不少樂迷笑言購買演唱會票「有風險」，英國博彩網站My Betting Sites更為此開出多個賭盤，例如是兩人在演唱會開騷前拆夥、兩人在演唱會期間決裂、兩人在舞台上打架等。

英國電視評論員Ian Hyland在社交網站X（前稱Twitter）發文說笑稱，任何購買Oasis演唱會票、但並非第一場的消費者都是冒着風險，意指演唱會有可能在第一場後無法辦下去。