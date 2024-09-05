以色列駐德領事館附近爆槍戰1死　警：調查是否與慕尼黑事件有關

德國警方在慕尼黑以色列領事館附近與一名男子交火，並將其擊斃。案發當天正逢慕尼黑奧運會襲擊事件52周年紀念日，但尚不清楚兩者是否存在關聯。



路透社9月5日報道，當地時間5日，一名男子在慕尼黑檔案和歷史研究中心及以色列駐慕尼黑領事館所在區域，與警方交火。當局稱，該男子持有一把老式步槍，最終被警方制動。

↓ 現場傳出多輪槍聲 ↓

2024年9月5日，德國慕尼黑，警察在以色列領事館附近巡視。（Reuters）

9月5日是1972年慕尼黑奧運會襲擊事件的周年紀念日，以色列駐慕尼黑領事館當天閉館，緬懷當年遭巴勒斯坦武裝分子殺害的11名以色列運動員，因此領事館無人在交火事件中受傷。

目前尚不清楚槍手的作案動機。巴伐利亞州內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）說，警方將努力查明這起事件是否與紀念日有關。

與此同時，德國政治局勢兩極分化日益嚴重，1日的地區選舉中，反移民的德國選擇黨成為第二次世界大戰以來首個獲勝的極右翼政黨。

2024年9月5日，德國慕尼黑，圖為警方在一名男子於以色列領事館開槍後到當地調查 。（Reuters）

德國內政部長費澤爾（Nancy Faeser）稱，這場交火是一起嚴重事件，「保護以色列設施是重中之重」。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）說，他已經與德國總統進行通話。他在社媒平台X上發貼譴責這起事件，稱在慕尼黑奧運會襲擊周年紀念日之際，「一個被仇恨沖昏頭腦的恐怖分子，再次企圖謀殺無辜者」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

