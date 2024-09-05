馬克龍任命政壇老將巴尼耶為新法國總理

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）9月5日任命歐盟前負責英國脫歐事務談判的首席代表巴尼耶（Michel Barnier）為總理，要求他組織新政府，結束大選後的政治僵局。



巴尼耶現年73歲，他的首要任務是組建新任政府，因法國會選舉未有政黨贏得絕對多數 ，新政府或將由不同政黨成員組成。

法國極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）領導人馬林勒龐（Marine Le Pen）表示，旗下政黨成員將不會加入巴尼耶領導的新政府。該黨主席巴德拉（Jordan Bardella）表示，若法國的移民等問題最終未得到解決，「我們保留所有政治行動手段」。

圖為歐盟代表巴尼耶2020年11月28日在倫敦現身，參與跟英國之間的談判（Getty）

巴尼耶是右翼法國共和黨成員，在2016年成為歐盟負責英國脫歐事務的首席談判代表。他2010至2014年期間擔任歐盟內部市場與服務專員。他在法國政壇資深歷厚，曾擔任法國農業和外交部長。

馬克龍在6月召開國會選舉，他所屬的中間派執政聯盟失去數十個議席，沒有任何政黨贏得絕對多數。