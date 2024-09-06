杜魯多執政夥伴放棄合作協議　加媒：或致加拿大提前選舉

據加拿大廣播公司（CBC）9月4日報道，加拿大新民主黨當天宣布終止與總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨簽署的「供給和信任協議」，這項協議承諾在議會信任投票中支持自由黨，確保杜魯多領導的自由黨少數政府能夠繼續執政。



此舉將削弱杜魯多政府的控制力，可能導致加拿大提前舉行選舉。杜魯多領導的自由黨政府不會立即垮台，但他們需要繼續與新民主黨談判，或者在議會中爭取反對黨魁北克集團議員的支持。如果自由黨政府未能在議會信任投票中過關，他們可能被迫辭職。

新民主黨領袖賈格米特·辛格（Jagmeet Singh）4日發表聲明說：「杜魯多一次又一次地證明，他總是會屈服於企業的貪婪。自由黨讓人們失望了，不值得加拿大人民再給他們一次機會……他們無法帶來改變，無法恢復希望，無法阻止保守黨，但我們可以。」

2024年8月16日，加拿大總理杜魯多在加拿大國家展覽會（CNE）上同民眾合照。（Reuters）

他指責自由黨「不會對抗企業利益」，無法「為中產階級而戰」，可能導致保守黨削減開支的提案得到通過，「還有一場更大的戰鬥，皮埃爾·波利耶夫和他領導的保守黨威脅要削減開支。他們會削減工人、退休人員、年輕人、病患和家庭開支，以便為大公司和富有的首席執行官提供資金。」

辛格宣稱，下一屆加拿大選舉是「一場爭奪中產階級的戰鬥」，新民主黨已經為選舉做好了準備，他將參加選舉以「阻止保守黨削減開支」。

新民主黨一名發言人對CBC表示，終止協議的計劃已經醖釀了兩周，但該黨直到聲明發布前一個小時才將這一決定告知自由黨政府。一名加拿大政府消息人士透露，總理辦公室在當地時間4日12時47分接到通知，辛格在12時55分發表了聲明。

自由黨和新民主黨在2022年3月簽署了「供給和信任協議」，新民主黨承諾在加拿大議會信任投票中支持自由黨，以換取自由黨支持新民主黨在立法方面的優先事項。協議原定於2025年6月到期，確保了杜魯多領導的自由黨少數政府能夠繼續執政。

CBC稱，根據協議內容，自由黨在牙科保健福利、為低收入租戶提供一次性租金補貼等方面作出了讓步，但在協議終止前，自由黨政府的一些承諾還沒有完全兑現。例如，藥品保險計劃尚未在參議院通過，長期安全護理法案尚未提交。

對於新民主黨作出的決定，杜魯多在加拿大紐芬蘭與拉布拉多省發表講話稱，自由黨政府將專注於解決負擔能力危機和氣候變化問題，「這些是我們關注的事情，我會讓其他人專注於政治。我真心希望新民主黨繼續專注於為加拿大人提供服務，就像我們過去幾年所做的一樣，而不是專注於政治。」

杜魯多表示，他希望下一次大選不要在明年秋季之前舉行，從而為自由黨政府提供更多的時間以推進藥品保險、牙科保健和學校食品計劃。

加拿大議會最大的反對黨保守黨領袖波利耶夫則認為辛格的聲明是「炒作」，指責他沒有表明是否會投出不信任票。他呼籲辛格支持提前選舉，「在辛格作出這一表態後，他將不得不投票決定是否讓杜魯多代價高昂的政府繼續執政。」

加拿大國旗：2017年3月22日，加拿大安大略省渥太華國會山莊和平塔（Peace Tower）前方，有一面隨風飄揚的加拿大國旗。（Reuters）

CBC指出，杜魯多領導的自由黨控制了加拿大眾議院338個議席中的154個，如果要確保得到169個議席的多數支持，自由黨需要與擁有24個議席的新民主黨或32個議席的魁北克集團合作。因此，新民主黨的決定將讓自由黨政府變得「岌岌可危」。

報道稱，「供給和信任協議」使得只佔有少數議席的自由黨政府可以像多數政府一樣執政，但在協議終止之後，自由黨政府隨時可能被不信任投票推翻。雖然自由黨政府不會立即垮台，但如果杜魯多想要繼續執政，他必須爭取至少一個主要反對黨的支持。

根據加拿大議會制度，總理及其政府必須得到多數議員的信任才能執政，政府可以指定任何投票為信任投票，任何與政府預算有關的法案通常都會被視為信任投票，議員也可以在任何時候提出不信任動議。

今年3月，保守黨領袖波利耶夫曾提出不信任動議，試圖推翻杜魯多政府，加拿大議會以116票支持、204票反對的結果否決了動議。

新民主黨的聲明已經引發加拿大政界關於提前選舉的猜測。加拿大原定於2025年10月舉行選舉，但CBC稱，如果多數議員都反對自由黨或杜魯多向加拿大總督提出要求，那麼加拿大可以提前舉行選舉。

近年來，加拿大選民對通貨膨脹高企、住房負擔能力危機等問題的不滿與日俱增，杜魯多政府面臨越來越多的質疑。英國《金融時報》指出，隨着房價飛漲和通貨膨脹引發生活成本危機，自由黨支持率連續數月下滑，在加拿大全國範圍內的支持率已落後保守黨17個百分點。

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