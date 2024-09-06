韓國迎近半世紀以來最熱夏天　創41年高溫紀錄

韓國氣象廳9月5日表示，當地2024年經歷近半世紀有完整氣象紀錄以來最熱的夏天，6月至8月的夏季平均氣溫高達攝氏25.6度，比歷史平均氣溫高出1.9度。



韓聯社5日報道，韓國氣象廳當日發佈的一份氣候分析報告顯示，除夏季平均氣溫外，2024年夏季平均最低氣溫達21.7度、最低氣溫高於25度的「熱帶夜」（Tropical night）天數則達20.2天，雙雙刷新1973年建立氣象觀測網以來的最高紀錄。

2018年8月2日，熱浪席捲韓國，人們在韓國愛寶樂園的游泳池戲水降溫。（Getty）

另外，全國平均最高氣溫創下歷史第二高紀錄，僅略低於1994年的紀錄；而日最高氣溫超過33度的高溫天數高達24天，創歷史第3高，僅次於1994年的28.5天和2018年的31天。

法媒5日稱韓國氣象廳長張東雲（Jang Dong-un，音譯）稱，氣候變遷正在改變當地的氣候模式，持續來襲的熱浪和「熱帶夜」已對民眾造成明顯的不適與危害，並強調將努力強化對異常天氣狀況的監測與分析能力。