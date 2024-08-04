酷熱天氣｜日本部份地區或達攝氏40度　韓國最高溫破40℃關2人熱死

酷暑席捲東亞，日本和韓國都遭遇破紀錄的高溫天氣。日本局部地區氣溫可能接近攝氏40度，韓國最高溫更是時隔6年破攝氏40度大關，兩國都發布溫預警，提醒民眾注意防暑降溫。



日本

根據日本放送協會，西日本和東日本大部份地區4日都被高氣壓覆蓋，天氣晴朗，氣溫從上午開始上升。截至上午11時，廣島縣安藝太田町加計最高氣溫攝氏37.2度；山口縣山口市與愛媛縣大洲市、大分縣日田市最高氣溫36.6度；愛知縣豐田市最高氣溫36.5度。氣溫預計此後進一步升高，福岡縣久留米市39度；大阪市、岐阜市、熊本市、佐賀市和大分縣日田市的氣溫將達到38度。局部地區氣溫可能接近40度。日本氣象廳呼籲民眾採取預防中暑措施，如儘量避免外出和運動，室內使用空調，頻繁補充水分和鹽分等。

2024年7月8日，日本熱浪、東京連日突破147年來的6月份歷史高溫。（Canva）

韓國

根據韓聯社，4日，韓國京畿道驪州市佔東面氣溫突破攝氏40度，創下今年來最高溫紀錄，也是韓國時隔6年最高溫再次破攝氏40度。未來10天，韓國全境將維持高溫天氣，全國最高體感溫度將升至35℃，每晚都會出現「熱帶夜」現象。韓國氣象廳預測，今個夏天很有可能再次遭遇史上最高溫。韓國農林畜產食品部發布數據顯示，今年農村地區已有242人出現與高溫相關的病症，2日、3日分別有一名60多歲和80多歲的老人下田耕作時不幸身亡。