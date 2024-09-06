Linkedin創辦人：朝9晚5工作在10年內成過去式　Freelancer變主流

美國互聯網公司LinkedIn的聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）近來對人工智能（AI）未來發展發表的一番言論，在社交媒體上引發熱議。這位曾投資Facebook等超過60多家初創公司的天使投資人預測，在10年內，美國一半的工作人口將會成為自由職業者（freelancer），而現有的朝九晚五工作模式將在2034年被徹底淘汰。



根據霍夫曼的預測，在零工經濟（Gig Economy）和AI迅速發展的推動下，未來人們將不再有固定的工作職位，而是成為自由職業者，同時打兩到三份零工，其中美國的自由職業者佔比會高達50%。

他形容未來的職場勞工為「USB手指」，「會按市場需求匹配，提取完資料就結算薪酬」。這種發展的好處在於，為靈活性和生產力提供更多機會；僱員在面向全球化的工作模式下，收入也相對較高，但也會帶來很多不確定性。

霍夫曼同時指出，零工經濟的興起還將改變企業的規模。許多如美術工作，撰寫文案，營銷等職位將被AI替代，由3到4個合夥人加上AI輔助的微型企業將盛行，並實現原本需要上百名人力來完成的工作效率和業務規模。

圖為2011年1月23日，美國企業家，Linkedin聯合創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）出席在德國慕尼黑舉行的HVB論壇。（Getty）

同時，到2030年，辦公空間成本將下降40%，絕大多數公司甚至不再需要辦公室。霍夫曼舉例全球第二大開源代碼託管平台的「GitLab」，指該企業在全球65個國家擁有2000多名遙距工作的員工，並且沒有任何實體辦公空間。