荷蘭擴大對ASML出口晶片設備限制加添2型號　外媒：緩解與美關係

美國2023年10月起以荷蘭生產的晶片設備中含有美國零件為由，限制荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）出口2個型號的晶片製造設備，荷蘭9月6日表示擴大對阿斯麥的產品出口限制範圍，納入此2個型號的光刻機，即以後出口這些設備時，要向荷蘭申請出口許可，彭博社指，此意味與美國的規定一致。



圖為2024年1月24日，荷蘭光刻機製造商ASML新任命的行政總裁富凱（Christophe Fouquet），攝於荷蘭。（Reuters）

這2個型號為1970i及1980i DUV系統。

荷蘭貿易大臣Reinette Klever表示，此舉旨在保護荷蘭安全，這些設備的出口：「存在着更多的安全風險。」

路透社6日分析，美國之前單方面管制這些設備的出口，以限制中國獲取先進晶片，荷蘭在更新後的出口規則中有採用美國的措辭，文章稱，荷蘭此舉會緩解兩國間的緊張關係。

報道指，荷蘭在美國的壓力下，自2023年9月開始要求光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾），在獲得許可後才能出口相關設備，有荷蘭議員表示質疑這影響國家主權。