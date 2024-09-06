荷蘭擴大對ASML出口晶片設備限制加添2型號 外媒：緩解與美關係
撰文：官祿倡 成依華
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美國2023年10月起以荷蘭生產的晶片設備中含有美國零件為由，限制荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）出口2個型號的晶片製造設備，荷蘭9月6日表示擴大對阿斯麥的產品出口限制範圍，納入此2個型號的光刻機，即以後出口這些設備時，要向荷蘭申請出口許可，彭博社指，此意味與美國的規定一致。
這2個型號為1970i及1980i DUV系統。
荷蘭貿易大臣Reinette Klever表示，此舉旨在保護荷蘭安全，這些設備的出口：「存在着更多的安全風險。」
路透社6日分析，美國之前單方面管制這些設備的出口，以限制中國獲取先進晶片，荷蘭在更新後的出口規則中有採用美國的措辭，文章稱，荷蘭此舉會緩解兩國間的緊張關係。
報道指，荷蘭在美國的壓力下，自2023年9月開始要求光刻機巨頭阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾），在獲得許可後才能出口相關設備，有荷蘭議員表示質疑這影響國家主權。
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