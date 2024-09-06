馬凱碩：中美競爭未來10年將十分激烈　香港已淪為政治足球

經歷過英國殖民時期、日佔時期、從馬來西亞獨立，新加坡作為一個彈丸小國在59年間不僅站穩於國際舞台，緊握獨立的外交方針，還做出震撼全球的經濟成就， 由建國一輩都不乏出色的領導人、政治家。如今，中美競爭前所未見激烈，香港正成為風眼之一，新加坡對於地緣政治的了解值得香港取經。



新加坡著名外交家、聯合國安理會前主席馬凱碩（Kishore Mahbubani）近日應香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）以卓越院士身份來港交流。他於9月5日出席了亞洲協會（Asia Society）主辧的新書午餐講座，與亞洲協會香港中心主席陳啟宗對話，分享了跟自己的外交生涯點滴，包括與新加坡一代領導人李光耀的相處，以及對全球地緣政治與香港前景的看法。



馬凱碩（Kishore Mahbubani）於香港亞洲協會（Asia Society）出席新書座談，與陳啟宗對話。（毛詠琪攝）

馬凱碩曾出版《中國嬴了嗎？》（Has China Won?）、《亞洲的二十一世紀》（The Asian 21st Century）等作，最新出版了回憶錄《Living the Asian Century: An Undiplomatic Memoir》（暫譯：活在亞洲世紀）。對談期間，馬凱碩提到新加坡為何能培育出眾深諳國際視野及地緣政治外交官。他指出，因為新加坡由立國開始，經歷了非常艱苦的政治鬥爭，才達到今年的成就，在李光耀的回憶錄也承認了這一點。

建國三元勛的地緣政治智慧

「正如您所知，他經歷了日本佔領新加坡的時期，那段時期非常殘酷。然後，他又經歷了英國殖民地的生活，雖然不算太糟，但新加坡仍在反抗英國的殖民統治。然後我們加入了馬來西亞，在兩年內那也是另一場鬥爭。1965年新加坡獨立時，英國媒體一致認為新加坡會失敗，因為這是一個沒有腹地的城市。當新加坡獨立時，新加坡的領導人哭了，他們沒有慶祝，因為他們認為新加坡會崩潰和失敗，包括李光耀。」

馬凱碩指，新加坡三位建國元勛李光耀、吳慶瑞、拉惹勒南（Sinnathamby Rajaratnam）經歷了巨大的鬥爭，培養出了一種堅韌的精神，而三人都是優秀的地緣政治大師。「我見過很多偉大的世界領袖，但新加坡的三位開國領導人，即使不是比我見過的大多數世界領導人更好。」

陳啟宗提出，香港由英國回歸到祖國是十分和平地進行，香港從未如新加坡一樣面對如此鬥爭。由英殖時期以來，香港政府公務員體系並非意在培養出政治家，但1997年以後都扔進政治鬥獸場，香港是否能夠培養出地緣政治方面的專才？

馬凱碩回應指，過往，香港由英國回歸祖國是和平過渡的，但未來十年對香港來說將會十分刺激的。

因為你們已經成為美國和中國之間有史以來最偉大競賽之一的一個重要政治足球。香港會在這場遊戲中被當作足球來踢來踢去。因此，我認為香港現在應該發展地緣政治的反應能力。 馬凱碩（Kishore Mahbubani）

他認為，港人必須了解對香港不利的勢力，他建議政府可組建一個私人智囊，「嘗試監察中美之間正在進行的地緣政治大遊戲，以及對香港的影響。所以你至少要有一個團隊研究所有的動作和後果。」

香港須建好地緣政治「天線」

馬凱碩續指，香港必須謹記自己一國兩制的優勢，要強調自己的與眾不同，既是中國的一部分，但擁有不同的體制，助自身化解來自地緣政治的壓力。

在美國政客試圖孤立和打壓香港的時候，香港可以成為吸引全球人才的磁石。全球人才會來到這裏，因為他們一方面對中國感興趣，坦白說，中國在很多方面仍然是全球增長最快的經濟體系，同時，他們希望生活在一個接近中國，但感覺沒有太大差異的地方。 馬凱碩（Kishore Mahbubani）

他說，特朗普（Donald Trump）想關閉邊境，甚至加拿大這個世界上最開放的國家，總理杜魯多（Justin Trudeau）也剛宣佈要提高移民門檻。西方國家對全球人才關門之際，香港應把握機會成為吸引全球人才的磁石，創造一個自我強化的良性循環，從而鞏固香港自身。「世界上有大量的人類人才。正如我曾是咖啡店裏的小男孩，對上大學不抱任何希望，但我最後上了大學並取得成功，世界上有很多像我一樣的年輕人正在尋找機會。」

馬凱碩並認為，香港需要建立的是對地緣政治發展的高度理解，因為這些外在力量將會撼動香港。他又借喻正好襲港的颱風摩羯，形容在地緣政治風暴上也應該有所警號。「你必須建好『天線』，了解世界正在發生什麼事，玩什麼遊戲的能力。坦白說，這是新加坡領導人李光耀、吳慶瑞、拉惹勒南在新加坡留下的最好遺產。因為新加坡在地緣政治方面，是世界上表現最好的國家之一。」

「新加坡是一個如此小的國家，然而許多世界領袖都來新加坡與新加坡互動。很明顯，我們知道如何與大國接觸，如何與他們打交道。這也是香港現在可以而且應該發展的。」他說。