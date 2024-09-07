美國佐治亞理工學院將終止與中國學界合作

美國佐治亞理工學院（Georgia Institute of Technology／Georgia Tech）9月6日宣布，將終止與中國天津和深圳的研究和教育合作關係。此前，該校被指和與中國軍方有關的實體合作，美國國會還對此進行了調查。



據路透社7日報道，美國眾議院中國問題特別委員會5月致函佐治亞理工學院，詢問該校與天津大學在尖端半導體技術方面的研究細節。

天津大學及其附屬機構曾被指從事危害美國國安的行為，包括竊取商業秘密並與中國進行研究合作，以推動中國的軍事發展，因此在2020年被列入美國商務部的出口限制名單。

佐治亞理工學院發言人Abbigail Tumpey說，自從天津大學被列入實體名單後，學院一直在評估該校在中國的活動態勢。

圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

Abbigail Tumpey說：「天津大學有足夠的時間來糾正這一情況。迄今為止，天津大學仍然在實體名單上，這使佐治亞理工學院與天津大學，以及與佐治亞理工學院深圳學院的合作不再可行。「

佐治亞理工學院是美國一流的工程學院，也是美國國防部資助的主要對象。佐治亞理工學院在一份附帶聲明中說，將停止在深圳學院活動，但目前在那裏就讀的約300名學生仍可以繼續完成他們的學業。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

2024年1月，佐治亞理工學院宣布，該校在亞特蘭大和天津國際納米粒子和納米系統中心的研究人員已用納米材料石墨烯製造出世界上第一個功能性半導體。該中心表示，這將給電子技術帶來「範式轉變」，並產生更快的計算速度。

中國問題特別委員會5月稱，天津研究中心隸屬於一家中國公司，該公司的子公司為解放軍供貨。

領導上述天津項目的佐治亞理工學院的一位科學家為這項研究進行辯護，稱所有的結果都是公開的，而且這項合作已經通過了廣泛的法律審查。

中美關係：2023年7月8日，美國財政部長耶倫和中國國務院副總理何立峰在中國北京會晤之前，美國和中國國旗已在會場內豎立。（Pool via REUTERS）

眾議院教育和勞動力委員會主席、共和黨眾議員福克斯（Virginia Foxx）認為：「不應該通過國會的調查來促使佐治亞理工學院終止與一家被列入黑名單的中國實體的合作。」

福克斯續說：「儘管如此，我們很高興佐治亞理工學院做出了正確的決定，我們希望其他大學也能效仿。」