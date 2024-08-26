環球時報：涉「千人計劃」哈佛前教授尋求中國工作機會　包括香港

美國知名納米科學家、哈佛大學前教授利伯（Charles Lieber）被控告涉嫌隱瞞參與中國招募外國研究人員的「千人計劃」，2023年4月被判刑。《環球時報》8月25日引述利伯稱，他正在尋求在多個機構的機會，包括香港和中國大陸的機構。



利伯告訴《環球時報》，他非常有興趣建立一個研究團隊或中心，開展世界領先的研究和技術轉讓，造福世界各地的人民。作為這一過程的一部份，他還會培訓和支持年輕的科學家和教職員，使他們成為未來科學和科技的領袖。

據美國《化學和工程消息》周刊（Chemical & Engineering News）6月12日報道，根據緩刑官提交的文件，利伯申請7月到中國6天，包括到香港大學討論潛在的教職任命和聘用機會，並向教職員和學生發表科學演講。

港媒24日也引述利伯稱，他正在中國大陸、香港和其他地方的幾間大學中尋找機會，「我還沒有去過香港，但今年秋天可能會去」。

利伯是哈佛大學化學系前主任，他2023年4月在波士頓被判刑，他被判2年監督假釋（supervised release），其中在家中軟禁6個月，以及5萬美元罰款。他另被判處入獄2天，但他被捕後已經完成服刑。

檢方指控利伯通過千人計劃，2011年同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」。武漢大學同意每月向他支付最多5萬美元，外加15.8萬美元的生活費，他以現金和中國銀行賬戶存款的形式獲取報酬。

利伯一直否認有不當行為。