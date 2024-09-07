新加坡外長維文9月8日訪華

中國外交部網站9月7日公布，新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）9月8日至9日訪問中國。



中國外交部發言人毛寧9月7日宣布：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，新加坡外長維文9月8日至9日訪華。

新加坡外交部9月6日發文告稱，新加坡外交部兼國家發展部高級政務部長沈穎和外交部官員將陪同維文訪華。

新加坡外長維文2024年7月27日在老撾出席東盟外長會議期間，與中國外長王毅會面。（中國外交部）

維文2023年2月正式訪問中國，同年3月陪同時任新加坡總理李顯龍訪華。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2024年7月27日在萬象會見維文。王毅當時表示，中新關係發展勢頭良好，兩國保持密切高層交往。雙方要高質量共建「一帶一路」，推動兩國合作提質升級，打造人工智能、數碼經濟、綠色發展、海洋合作等更多可視化成果，加強智庫、學者、媒體等交流。

維文當時表示，新中都有着亞洲文化根脈，都致力於讓民眾過上更好的生活。雙方都重視制定長遠發展規劃，並心無旁騖予以落實。新方高度重視新中關係，恪守一個中國政策，堅定反對「台獨」。新中相互理解、相互信任，保持高層交往，實現雙向互免簽證，恢復直航航班，令人高興。新方願以明年新中建交35周年為契機，推動各領域合作取得更多成果。

新加坡外交部長維文（左）2017年6月12日訪問中國北京期間，來到中國外交部出席會議，會前與中國外交部長王毅握手。（Photo by Greg Baker-Pool/Getty Images）

維文2024年7月27日與王毅會面，是雙方自2023年8月以來再次舉行面對面會談。

《聯合早報》及中國外交部網站指，維文感謝王毅推進兩國互免簽證30天，形容此舉增加雙邊旅遊，航班次數和旅客流量亦回到疫情前水平。