遭委內瑞拉政府追捕　反對派領袖去國　西班牙給予政治庇護

撰文：許懿安
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委內瑞拉7月大選結果引發的外交風波未了，馬杜羅政府指阿根廷駐委大使館疑窩藏委內瑞拉反對派領袖，9月6日派員包圍阿使館。然而來到9月8日，西班牙外交部稱，目標人物岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）已往西班牙尋求庇護。

西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯證實有關消息，並說西班牙政府決定向岡薩雷斯提供政治庇護。

西班牙外交部消息顯示，西班牙和委內瑞拉兩國政府間未就此事直接對話。

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當地時間9月6日晚，委內瑞拉安全部隊包圍了阿根廷駐委使館。據稱委內瑞拉反對黨多名領導人在館內。，阿根廷安全部部長Patricia Bullrich委內瑞拉此舉違反了一切國際法。

委內瑞拉總檢察長辦公室9月2日說，法院已批准向反對派總統候選人岡薩雷斯發出逮捕令，指控他涉及陰謀和其他罪行。

2024年9月6日委內瑞拉以內有反對派領袖為由，派出情報部門人員和警察包圍阿根廷駐委大使官邸。圖為委保安部隊成員站在停放於阿根廷大使官邸的汽車旁。這是來自社交媒體流傳的影片截圖，照片是在委内瑞拉（Venezuela）首都加拉加斯（Caracas）拍攝。（Pedro Urruchurtu Noselli via X/via REUTERS）

委內瑞拉外交部7月29日宣布從阿根廷、智利、秘魯等國召回外交人員，同時要求這些國家的外交人員從委內瑞拉撤出，因為這些國家試圖不承認委內瑞拉總統選舉結果。7月31日，巴西政府接受了阿根廷政府的要求，在阿根廷駐委內瑞拉大使館關閉期間，代表阿根廷在委內瑞拉的利益。

2024年7月28日，委內瑞拉加拉加斯，參加委內瑞拉大選的反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）投票。（Reuters）

委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）7月29日宣布，現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）以51.2%的得票率，在7月28日舉行的總統選舉中勝出。結果公布後，不少來自國內外的聲音質疑，包括阿根廷一些拉美國家不承認委國選舉結果。

2024年7月28日，委內瑞拉加拉加斯，參加委內瑞拉大選的反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）投票。（Reuters）
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