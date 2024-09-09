小泉進次郎競逐自民黨總裁　記者尖銳質問「智商」他得體回答獲讚

日本自民黨9月27日將選出新總裁，43歲的小泉進次郎6日宣布競逐，但受訪時遇上記者尖銳提問，質疑他無法勝任並會讓日本蒙羞，更問「智商水平太低會不會給國家丟臉」。小泉進次郎未有生氣，坦承「我確實有很多不足，而且也確實不完美。但我們會建造最好的團隊，一支能填補空白的團隊。」面帶微笑地從容應對，反而讓他獲得不少稱讚。



據《日本時報》8日報道，前首相小泉純一郎之子、前環境大臣小泉進次郎過去備受選民的詬病。不少選民都認為他的想法缺乏深度，因為他很擅長透過指出問題吸引媒體關注，但總是未能提出可行解決方案。

2024年9月6日，日本東京，圖為小泉進次郎在新聞發布會上宣布自己正式參選自民黨總裁。（Reuters）

小泉進次郎9月6日召開記者會宣布競逐自民黨總裁，一名獨立記者向他提問，「如果你成為首相並參加七大工業國集團（G7）領袖會議，大家都在擔心，你智商水平太低會不會給國家丟臉，進而導致日本國力下降？即使如此，你依然要角逐首相大位嗎？」

小泉進次郎的反應獲讚，他先點點頭，露出苦笑，然後待記者問完後，他笑着說「我覺得我確實有很多不足，而且我也確實不完美。」

他進一步說，「不過我會建造一個最好的團隊，一支能夠填補空白的團隊。我有決心能展現出我在這方面培養出的能力，與每一個國家的領導人面對面溝通」。

2024年9月6日，日本前環境大臣小泉進次郎，前首相小泉純一郎43歲的兒子，在自民黨 (LDP) 黨魁選舉前的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

他並指每個國家都有很多不同領導人，自民黨內部也有很多不同的人，他累積15年的經驗，「我想盡我最大的努力在國際舞台上展示這些東西，讓人們有一種一切都好起來的安全感。」

他之後詢問記者的姓名，然後謙虛地說：「我會記住這些話，從現在開始，我會盡力讓人們認為，『他已經變得更好了』」。

這段得體的應對為小泉進次郎在社交媒體上獲得不少掌聲，不少日本網民都稱讚他的回應。