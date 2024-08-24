石破茂競選日本自民黨總裁　稱從政38年「最後一戰」

日本自民黨在9月27日舉行黨總裁選舉，該黨前幹事長石破茂8月24日宣布參選。他說這是他從政38年的「最後一戰」。繼日本前經濟安全保障大臣小林鷹之宣布參選後，石破茂成為第二位加入戰團之人。



這次是他第5次挑戰黨總裁大位。他2008年、2012年、2018年、2020年均有參加黨總裁選舉，可惜未能當選。

日本首相岸田文雄、時任日本首相安倍晉三、時任內閣官房長官菅義偉和前防衛大臣石破茂2020年9月14日在東京舉行的自民黨領導人選舉後慶祝。菅義偉被選為日本自民黨新任領袖。（Getty）

《日本經濟新聞》8月22日發布民調結果，稱在詢問受訪者認為誰時「下一任自民黨總裁的合適人選」時，小泉進次郎以23%排名第一、自民黨前幹事長石破茂以18%排第二，從7月民調結果的第1名降至第2名；第三名為經濟安全保障大臣高市早苗（11%）。

共同社8月進行的民調結果顯示，石破茂在黨內的基礎薄弱，在爭取更多國會議員票方面面臨困難。

圖為2020年9月12日，日本自民黨前幹事長石破茂在東京出席2020年自民黨總裁選舉前的辯論活動。（Getty）

石破茂已是12次當選議員。他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣、地方創生擔當大臣。在自民黨內，他曾擔任包括黨幹事長在內的要職。