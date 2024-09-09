小泉進次郎競逐日本首相　混血美女主播妻秒表態：不接受媒體訪問

日本前首相小泉純一郎的兒子、43歲眾議院議員小泉進次郎9月6日宣布競逐自民黨總裁一職，希望成為下任日本首相，他的妻子、混血主播瀧川雅美隨即引發注意，她9日發聲明指，不會參與任何與黨總裁選舉有關的事務，也不接受任何有關此事的訪談。她也強調，為保護2名年幼孩子，懇請媒體不要在住所附近拍攝。



46歲的瀧川雅美是日法混血，她2019年與小泉進次郎共諧連理，兩人育有1子1女。

2015年10月10日，瀧川雅美在東京觀看2015年樂天公開賽日本球手錦織圭對法國球手Benoit Paire的賽事。（Getty）

她透過經理人公司發聲明指，自從小泉進次郎宣布競逐自民黨總裁後，瀧川雅美就收到大量媒體的採訪邀約與提問，她同時指，自己有從婚前就一直持續從事的工作，「考慮到丈夫和妻子對社會都有重大影響的獨特性，我們認為分開彼此的活動並保持一定的距離是可取的，我們打算繼續這樣做。」

經理人公司強調，瀧川雅美未來不會參與任何跟自民黨總裁選舉有關的事務，同時也無法接受任何有關這次選舉的採訪或提問。

2024年9月6日，日本前環境大臣小泉進次郎（左）召開記者會宣布競逐自民黨總裁。（Reuters）2013年9月10日，瀧川雅美（右）在東京都廳大樓出席2020年東京奧運申辦委員會新聞發布會。（Getty）

聲明並表示，瀧川雅美育有2名年幼孩子，把孩子安全與隱私放在首位，因此作為家庭的一員，她希望媒體不要在其住所附近拍攝，或是跟蹤偷拍瀧川雅美與其家人，在此之前已經拍攝的素材，也請慎重考慮如何處理。