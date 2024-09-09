西班牙首相訪華：兩國立場不完全一致　仍保持對話合作意願

俄衛網9月9日報道，正在對中國進行正式訪問的西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，中西雙方立場在某些問題上並不完全一致，但仍保持建設性的對話和合作意願，尋求有利於所有各方的共識解決方案。



報道稱，桑切斯在北京一個論壇上發表講話，稱讚中西兩國之間的「緊密聯繫」。

「即使在某些問題上我們的立場並不完全一致，我們仍保持建設性的對話和合作意願」，桑切斯在9月9日上傳至社交媒體的一段影片中說，「我們致力於制定積極的議程，尋求有利於所有各方的共識解決方案。」

應中國國務院總理李強邀請，西班牙首相桑切斯於9月8日至11日對中國進行正式訪問。

據中國外交部發言人毛寧介紹，桑切斯訪華期間，習近平主席將同他會見，李強總理、趙樂際委員長將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題交換意見。訪問期間，雙方還將共同舉辦中西論壇、兩國企業顧問委員會會議及商務論壇等活動。

2024年9月9日，中國北京，圖為西班牙首相桑切斯會晤中國國務院總理李強。（X@sanchezcastejon）

毛寧表示，中國同西班牙是全面戰略夥伴，建交半個多世紀以來，雙方堅持賡續傳統友誼，加深互惠開放合作，兩國關係一直健康穩定發展，惠及雙方。

她稱中方願以桑切斯首相此訪為契機，推動雙邊關係取得新進展，以高水平交流深化彼此互信，以高質量合作應對全球挑戰，為兩國全面戰略夥伴關係增添新的內涵。