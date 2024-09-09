委內瑞拉反對派領導人岡薩雷斯　抵達西班牙獲政治庇護

委內瑞拉反對派總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）已於9月8日飛抵西班牙，以尋求政治庇護。西班牙外交部發聲明表示，75歲的岡薩雷斯與妻子已抵達馬德里附近的的軍事基地。



委內瑞拉反對派領袖馬查多（左，Maria Corina Machado）和反對派總統候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）。（Reuters）

圖為9月8日，在西班牙馬德里近郊的空軍基地Torrejon de Ardoz Air Force Base，委內瑞拉反對派領袖岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez）即將抵達，支持者前往迎接。（Reuters）

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）發聲明表示，在民主國家，任何政治領袖都不應被迫到另一個國家尋求庇護，今天對於委內瑞拉的民主來說是悲傷的一天。

委內瑞拉反對派表示，岡薩雷斯在7月28日的大選中取得了壓倒性勝利，並在網上公佈點票結果，但現任總統馬杜羅（Nicolás Maduro）駁斥此類說法。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）證實，岡薩雷斯已抵達西班牙，並指他離國是為保護個人自由及生命，稱他所受到的威脅、傳票、逮捕令越來越多，顯示政權的鎮壓並試圖摧毀他。