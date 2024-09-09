工黨勢削千萬國民冬季燃料補貼　施紀賢承認決定不受歡迎但必須

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）表示，由他領導的工黨政府必須做出一些「不受歡迎」的決定去改善國家財政。施紀賢9月7日為工黨取消1000萬名領取養老金的退休人士的冬季燃料補貼辯護，英國國會將於10日就該提議進行表決。英國媒體報道，工黨約有50名議員面對選民的巨大壓力，可能選擇投棄權票。



財相李韻晴（Rachel Reeves）提出的動議，意味超過1000萬名領取養老金的退休人士今年冬季將無法領取200至300英鎊（約2042至3064港元）的燃料補貼。

2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦財政部向發表演講。（Reuters）

若動議獲得通過，只有少數領取援助的低收入人士能夠獲得冬季燃料補貼。

施紀賢7日接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，鑑於英國現時嚴峻的財政狀況，削減開支是必要的。

2024年9月7日，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在倫敦唐寧街10號內閣會議室接受英國廣播公司（BBC）的專訪。（Reuters）

英國衛報8日報道，工黨可能會有多達50位下議院議員就法案投棄權票。

一名工黨國會議員表示，提出計劃前沒有進行充分的評估，亦沒有諮詢慈善機構。議案在國會放暑假前匆匆推出，現時許多工黨議員都收到選民大量的電郵和質詢，但他們礙於可能潛在的懲罰無法投反對票。

另一名工黨國會議員指出，就算是工黨的黨鞭也不能倖免，他們甚至被選民在街上截停。這些選民7月大選時投給工黨，現在覺得被出賣。削減冬季燃料補貼一事會讓部份選民離棄工黨。