倫敦格蘭菲塔72死大火調查報告出爐　施紀賢代表政府向難屬致歉

英國倫敦2017年的格蘭菲塔（Grenfell Tower）住宅樓大火，共造成72人死亡。公開調查報告9月4日出爐，歸咎於中央和地方當局、建築行業、負責維修的公司等失職，尤其是涉及大樓外牆包覆物料的公司。報告點名部份企業，指這些製造和銷售包覆層或泡沫隔熱材料的公司，存在「系統性的不誠實行為」，將易燃材料宣傳為安全。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日代表政府向罹難者家屬致歉，坦承這國家未履行保護國民的最基本職責。



2017年6月倫敦Grenfell Tower大火，72人失去性命。（資料圖片）

2017年6月倫敦Grenfell Tower大火，死亡人數為72人，包括一個未出生的胎兒。（資料圖片）

中央及地方部門失職 災難本可以避免

該份長達將近1,700頁的調查報告指出，該場發生於2017年6月14日、在23層高住宅樓發生的悲劇，是數十年來各方失職造成最嚴重災難。由退休法官出任的調查主席馬Martin Moore-Bick稱，事實是所有死亡本可以避免。報告指出，今次災難的責任方大多數涉及無能，但在某些情況下，是由於不誠實和貪婪。

調查小組曾在2019年發布的初步報告，指4樓單位的冰箱出現故障，引發了火災。隨後火勢失控蔓延，主要因大樓2016年自翻新起，被包上旨在改善外觀及增加隔熱性的外部面板，該層覆蓋物由易燃鋁複合材料製成。消防安全檢查人員直言，該大樓在翻新後處於危險狀態。

格蘭菲塔（Grenfell Tower）外牆的隔熱物料，被指是令火勢迅速蔓延的元凶之一。（資料圖片）

倫敦大火：大量市民前往大火現場獻花和點起燭光，哀悼在Grenfell Tower逝去的生命。（路透社）

外牆隔熱物料易燃 業界存在「系統性不誠實行為」

報告指出，在火災發生前的幾年裡，中央政府、地方議會及政府部門等，對消防安全法規漠不關心。製造和銷售包覆層或泡沫隔熱材料的公司，存在「系統性的不誠實行為」。

路透社報道，雖然英國警方表示，有58人及19家公司和組織正接受調查，但由於案件複雜性以及需考慮調查報告結果，估計起訴（包括企業過失殺人和詐欺）仍需要數年時間。