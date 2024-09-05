倫敦格蘭菲塔72死大火調查報告出爐 施紀賢代表政府向難屬致歉
撰文：蕭通
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英國倫敦2017年的格蘭菲塔（Grenfell Tower）住宅樓大火，共造成72人死亡。公開調查報告9月4日出爐，歸咎於中央和地方當局、建築行業、負責維修的公司等失職，尤其是涉及大樓外牆包覆物料的公司。報告點名部份企業，指這些製造和銷售包覆層或泡沫隔熱材料的公司，存在「系統性的不誠實行為」，將易燃材料宣傳為安全。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）同日代表政府向罹難者家屬致歉，坦承這國家未履行保護國民的最基本職責。
中央及地方部門失職 災難本可以避免
該份長達將近1,700頁的調查報告指出，該場發生於2017年6月14日、在23層高住宅樓發生的悲劇，是數十年來各方失職造成最嚴重災難。由退休法官出任的調查主席馬Martin Moore-Bick稱，事實是所有死亡本可以避免。報告指出，今次災難的責任方大多數涉及無能，但在某些情況下，是由於不誠實和貪婪。
調查小組曾在2019年發布的初步報告，指4樓單位的冰箱出現故障，引發了火災。隨後火勢失控蔓延，主要因大樓2016年自翻新起，被包上旨在改善外觀及增加隔熱性的外部面板，該層覆蓋物由易燃鋁複合材料製成。消防安全檢查人員直言，該大樓在翻新後處於危險狀態。
外牆隔熱物料易燃 業界存在「系統性不誠實行為」
報告指出，在火災發生前的幾年裡，中央政府、地方議會及政府部門等，對消防安全法規漠不關心。製造和銷售包覆層或泡沫隔熱材料的公司，存在「系統性的不誠實行為」。
路透社報道，雖然英國警方表示，有58人及19家公司和組織正接受調查，但由於案件複雜性以及需考慮調查報告結果，估計起訴（包括企業過失殺人和詐欺）仍需要數年時間。
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