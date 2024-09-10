中澳加強貿易合作　澳媒：澳洲各業界代表湧入中國尋商機

「澳洲農民正重新湧向中國。」當地時間9日，《澳洲人報》以此為題報道稱，隨着中澳雙邊關係解凍，經貿合作重回正軌，澳洲藍莓、牛油果等多個農產品產業協會以及海產品行業代表，都蜂擁來到中國積極遊說，期望成為兩國官員市場准入談判的下一個受益者。



澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）訪華，與中國國家主席習近平會面。圖為兩人2023年11月6日在中國北京人民大會堂握手合照。（AAP Image/Lukas Coch via REUTERS）

「最近幾週，中國擠滿了來自澳洲的農民、漁民和葡萄酒製造商。」文章描述稱。

《澳洲人報》引述澳方知情人士消息稱，在澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月訪華後，兩國官員開始了「幕後談判」，可能將就澳洲蘋果獲准進入中國市場達成協議，這一談判最早始於2017年。

澳農業、漁業和林業部（DAFF），澳蘋果和梨產業協會（APAL）以及中國使館均拒絕對這一消息置評。不過報道引述一名據稱了解談判情況的澳政府消息人士的話稱，談判取得「良好進展」。這可能意味着，在時隔近10年以後，澳農產品終於再次獲得准入中國市場的資格，而這將燃起整個澳農產品出口行業的希望之火。

報道指出，即便是在多年貿易限制的情況下，中國仍是澳洲最大的農產品出口市場，2022至2023年的對華出口銷售額約為170億澳元（約883億港元），遠超位居第二的日本（50億澳元，約259億港元）。中國市場的規模如此之大，以至於澳洲農產品、海產品出口商都在積極尋求進入或重返中國。

據《澳洲人報》報道，兩週前，澳牛油果行業最大的倡導組織澳洲牛油果協會（Avoados Australia）的一個代表團，先後前往中國雲南和廣東深圳，積極遊說當地政府和主要食品進口商、零售商，希望與中國市場建立關係，試圖讓澳牛油果成為下一個市場准入談判的受益者。

綜合港媒早些時候報道，由於中澳雙方在植物檢疫協議談判方面進展緩慢，澳牛油果暫時還無法供應給中國進口商。「我們期望談判迅速取得進展。一旦我們坐上談判桌，我們可能會嘗試做更多的事情來推動談判。」澳牛油果協會行政總裁John Tyas當時說。

日本曾是亞洲最大的牛油果消費國，但如今已被中國超過。報道引用海關總署的數據稱，2015年至2023年間，中國牛油果進出口量激增310.47%，達到6.5萬噸，而貿易額也增長234.99%，達到1.06億美元。秘魯、智利、墨西哥、菲律賓、哥倫比亞、新西蘭、越南和美國均向中國出口牛油果，肯尼亞、坦桑尼亞和南非種植的牛油果近年來也逐漸進入中國市場。

李強訪澳：2024年6月17日，中國總理李強在澳洲坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）握手。（Reuters）

按照牛油果行業分析估計，打入中國市場可以使澳牛油果出口規模增加兩倍多，從不到1億美元增至3億多美元。John Tyas強調，「這絕對會改變遊戲規則。」

澳牛油果協會同時透露，澳政府也在嘗試就澳蘋果和藍莓進入中國市場展開談判，而中方正嘗試將中國紅棗和獼猴桃出口到澳市場。

最近幾週，澳洲藍莓的最高產業組織澳洲漿果協會（Berries Australia）也來到中國進行市場調查。該協會執行董事Rachel Mackenzie表示，澳洲的優質藍莓將迎來「重大」機遇。此外，澳洲松露、梨和胡蘿蔔種植者也正爭先恐後為進入中國市場而努力。

無獨有偶，澳洲海產品行業的一個代表團最近也在中國，希望遊說取消對澳活龍蝦的貿易限制措施，同時繼續支持澳洲其他海鮮產品的貿易。

8月底舉行的第18屆上海國際漁業博覽會，澳洲數十家品牌企業參展。澳洲駐華使領館商務處「澳貿委」（Austrade）還聯合澳洲海鮮協會和澳海產出口企業，專門準備了一場專場品鑑會，除了龍蝦，菜單上還有澳洲鮑魚、藍鰭吞拿魚、香蕉蝦、黑虎蝦等澳特色海產。

報道引用相關數據稱，在澳洲龍蝦因檢疫程序問題出口中國大陸受阻的3年多，澳活龍蝦產業受到了「毀滅性打擊」。過去，95%以上的澳活龍蝦都銷往中國，在中國的售價也比世界其他任何地方都要貴上兩倍。在2020年中國對自澳洲進口活龍蝦出台禁令以後，澳龍蝦產業已經損失近20億澳元（約103億港元）。

2024年3月底，中國解除對澳葡萄酒「雙反」措施以來，澳政府一直將解除龍蝦進口限制作為外貿首要任務。澳葡萄酒在「解禁」後對華出口大漲，一躍成為繼法國和智利之後的第三大葡萄酒供應國，更令澳方期待活龍蝦等其他進口限制或將進一步放寬。

《澳洲人報》指出，澳洲對中國的「農業攻勢」似乎在政治上得到了兩黨的支持，兩黨政客也在爭相表達希望看到中澳雙邊貿易增長。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell，又譯法瑞爾）將於本週舉行的澳洲中國工商業委員會（ACBC）年度會議上發表主旨演講。他樂觀認為，澳中雙邊貿易額將再增長1000億澳元至4000億澳元；澳反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則更進一步，稱「樂於看到澳中貿易額翻一番」，達到6000億澳元。他也將在ACBC會議上發表講話。

根據中國8月數據，2023年中澳雙邊貿易額達到1.61萬億元人民幣（約合3395.5億澳元），創歷史新高，同比增長9.8%，高於同期中國進出口增幅。澳洲對中國的服務出口同比增長27%，實際對華投資增長17.1%。

2023年以來，澳洲大麥、煤炭、棉花、葡萄酒等產品出口逐漸恢復。2024年3月，中國宣布終止對澳洲進口葡萄酒徵收反傾銷稅。5月，中國再宣布取消對澳洲5家主要牛肉生產商的進口禁令。

中國海關數據顯示，4月，中國從澳洲進口了1040萬美元的葡萄酒，較2023年同期12.6萬餘美元的產品額，增長了約80倍。5月，澳洲向中國出口了價值超過8,600萬澳元（約4.4億港元）的葡萄酒，350家主要來自南澳的釀酒商重新進入中國市場。

澳洲國庫部長查默斯2024年5月在坎培拉出席記者會（Getty）

在中澳關係持續回暖，兩國雙邊經貿合作進一步強化之際，當地時間9月8日，澳洲財長查默斯（Jim Chalmers，又稱國庫部長）透露，他將於9月最後一週訪問北京。如果成行，這距離上一次澳洲財長訪華已有七年之久。

綜合澳媒報道，查默斯表示，他將此行視為一次「戰略經濟對話」，討論議題將涵蓋貿易限制、外資投資規則和關鍵礦產等領域。

以建立全面戰略夥伴關係10周年為新起點，中澳雙方正在相互尊重基礎上妥善解決各自合理貿易關切。8月2日的例行記者會上，中國外交部發言人林劍表示，中澳兩國經濟高度互補，是天然的合作夥伴。當前中國正進一步全面深化改革，推進中國式現代化，這也將給中澳合作帶來更多機遇。中澳合作前景廣闊，兩國加強合作可以將互補優勢轉化為兩國共同發展的有力動能，也有利於維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟持續恢復注入更多正能量。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2024年3月20日在坎培拉會見中共中央政治局委員、中國外交部長王毅。（Reuters）

中共中央政治局委員、外交部長王毅早前也強調，中澳關係既然回到正確軌道，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路。既然明確了前進方向，就要爭取走得穩、走得好、走得遠。這符合兩國人民的共同利益，也是地區國家的普遍期待。

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