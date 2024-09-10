BTS成員SUGA涉醉駕電動滑板車　韓國檢方起訴　建議法院快速裁決

韓國防彈少年團（BTS）成員SUGA（原名閔玧基）捲入酒後駕駛電動滑板車（e-scooter）案，韓國首爾西部地方檢察廳刑事二部9月10日表示，檢方對SUGA提起公訴，並建議法院使用快速裁決的「速裁」方式。BTS官方歌迷會A.R.M.Y發聲明指，支持BTS維持7人陣容。



韓聯社報道，一般在情節較輕時，檢方可請求法院使用快速裁決方式，判處被告人罰款、沒收贓款等刑事處罰，在快速裁決方式時，法院一般不展開法庭調查和辯論。

報道稱，根據韓國《道路交通法》相關規定，酒精濃度超0.2%，可被判處有期徒刑2至5年，或被處罰款1000萬韓圜至2000萬韓圜（約5.7萬至11.5萬港元）。

BTS成員SUGA涉嫌於2024年8月6日下午11時15分左右在首爾龍山區漢南洞一街道酒後駕駛電動滑板車（影片截圖）

A.R.M.Y表態：支持7人陣容

分布於全球58個國家和地區的BTS官方歌迷會A.R.M.Y共127個分部，9月9日就SUGA因酒駕被要求退團一事共同發表立場聲明，稱A.R.M.Y支持防彈少年團維持7人陣容。

韓國BTS防彈少年團成員Suga於2021年5月出席宣言活動（REUTERS）

SUGA涉嫌於8月6日下午11時15分左右在韓國首爾龍山區漢南洞一街道酒後駕駛電動滑板車，並且摔倒，之後遭警方立案調查，韓聯社指，事發時SUGA血液中酒精濃度高達0.227%，遠超吊銷駕照的標準（0.08%以上），屬於醉酒狀態。

SUGA於8月23日接受警方調查，並承認相關指控。

他8月較早前兩度在網上發文，向公眾道歉，稱對自己的錯誤行為讓粉絲和大家感到傷心和失望，深表歉意。

BTS所屬經理人公司BigHit Music於8月初發聲明時回應SUGA騎乘電動滑板車一事，但之後有韓媒引述警方相關人士指，警方認為有關車輛是有座椅的「電動車」，而非「電動滑板車」。

韓聯社8月26日引述消息指，警方將吊銷SUGA的駕駛執照，並根據調查結果考慮是否給予相應處罰。