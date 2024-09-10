歐盟法院裁定蘋果敗訴　須向愛爾蘭補交130億歐元稅金

歐盟法院9月10日裁定推翻下級法院的判決，意味蘋果公司（Apple Inc.）在與歐盟委員會之間的官司敗訴，蘋果須依照要求向愛爾蘭補交130億歐元（約1118億港元）稅金。蘋果對裁決表示失望。



在這場官司中，歐盟委員會指控蘋果與愛爾蘭達成非法的稅務優惠協議，從而讓蘋果較其他企業取得優勢，在2003年至2014年避開向愛爾蘭提交約130億歐元的稅金，變成愛爾蘭給予的非法「國家補助」。

圖為2020年7月在法國巴黎一間蘋果專門店外的蘋果公司標誌（Reuters）

2016年8月，歐盟委員會要求蘋果向愛爾蘭補交稅款，繼而出現法律戰。蘋果指歐盟的稅收命令違反現實和常識。愛爾蘭則一直以低稅率吸引大型科企在當地設立歐洲總部，該國也對歐盟的裁決提出挑戰。

法院2020年7月時曾裁定蘋果勝訴，不需向愛爾蘭補交130億歐元稅金，但如今法院裁定推翻下級法院的裁決，令蘋果轉為敗訴。

法官在最新判決中站在歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）一方，表示「法院對此事作出最終判決（final judgment），並確認歐盟委員會2016年的決定：愛爾蘭向蘋果提供非法援助，愛爾蘭必須追回。」

蘋果表示失望

蘋果10日對法院裁決表示失望，並指「歐盟委員會正試圖追溯性地改變規則，並忽略一點：按照國際稅法律要求，我們的收入已經在美國納稅。」